Μεντιλίμπαρ: «Όταν δεν καθαρίζεις το παιχνίδι, σε ισοφαρίζει» (vid)

Ο προπονητής του Ολυμπιακού τόνισε ότι η ομάδα του άξιζε τη νίκη.

Ο Χοσέ Μεντιλίμπαρ στάθηκε στις ευκαιρίες που είχαν οι παίκτες του για να «καθαρίσουν» το παιχνίδι αλλά δεν το έκαναν.

Οι δηλώσεις του τεχνικού του Ολυμπιακού:

«Είναι μία από τις βραδιές που το ποδόσφαιρο δεν δίνει δίκαιο αποτέλεσμα, αξίζαμε τη νίκη. Άλλες φορές κάποιος κερδίζει χωρίς να το αξίζει, σήμερα έγινε αυτό. Εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία τους και έβαλαν το γκολ. Το ποδόσφαιρο είναι έτσι, πολλές φορές μπορεί να συμβεί αυτό. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να σκεφτούμε πολύ γρήγορα το παιχνίδι της Κυριακής.

Δεν καταφέραμε να εκμεταλλευτούμε τις πολλές ευκαιρίες, το ποδόσφαιρο είναι έτσι, αν δεν καταφέρεις να το καθαρίσεις το παιχνίδι νωρίτερα, σε ισοφαρίζει.

Είμαστε λίγο μπερδεμένοι, είναι μια δύσκολη διοργάνωση, δεν είμαστε η καλύτερη ομάδα της διοργάνωσης. Παλεύουμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Δεν είμαστε το φαβορί για να κερδίσουμε τη διοργάνωση. Το κάθε παιχνίδι ένα ένα και δούμε τι μπορεί να συμβεί».