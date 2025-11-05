MENU
Βαθμολογία Champions League: Στην 31η θέση Ολυμπιακός - Στην κορυφή Άρσεναλ και Μπάγερν

O Ολυμπιακός ήρθε ισόπαλος (1-1) με την Αϊντχόφεν και βρίσκεται στην 31η θέση της βαθμολογίας του Champions League πλέον.

Η βαθμολογία του Champions League

  1. Μπάγερν Μονάχου (14-3) 12
  2. Άρσεναλ (11-0) 12
  3. Παρί Σεν Ζερμέν 4 (14-5) 9
  4. Ίντερ* (9-0) 9
  5. Ρεάλ Μαδρίτης (8-2) 9
  6. Λίβερπουλ (9-4) 9
  7. Τότεναμ (7-2) 8
  8. Ντόρτμουντ* (12-7) 7
  9. Μάντσεστερ Σίτι* (6-2) 7
  10. Σπόρτινγκ Λισαβόνας (8-5) 7
  11. Νιούκαστλ* (8-2) 6
  12. Μπαρτσελόνα*  (9-4) 6
  13. Τσέλσι * (7-4) 6
  14. Ατλέτικο (10-9) 6
  15. Καραμπάγκ* (6-5) 6
  16. Γαλατάσαραϊ* (5-6) 6
  17. Αϊντχόφεν (9-7) 5
  18. Μονακό (4-6) 5
  19. Αταλάντα* (2-5) 4
  20. Άιντραχτ (7-11) 4
  21. Νάπολι (4-9) 4
  22. Μαρσέιγ *(4-9) 4
  23. Γιουβέντους 4 (7-8) 3
  24. Μπριζ* (5-7) 3
  25. Αθλέτικ Μπιλμπάο* (4-7) 3
  26. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (4-11) 3
  27. Μπόντο Γκλιμτ (5-8) 2
  28. Πάφος* (1-5) 2
  29. Λεβερκούζεν* (5-10) 2
  30. Σλάβια Πράγας (2-8) 2
  31. Ολυμπιακός (2-9) 2
  32. Βιγιαρεάλ* (2-5) 1
  33. Κοπεγχάγη (4-12) 1
  34. Καϊράτ Αλμάτι* (4-12) 1
  35. Μπενφίκα * (2-7) 0
  36. Άγιαξ* (1-11) 0

Οι ομάδες με * έχουν ματς λιγότερο

Η 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ LEAGUE PHASE

Τα σημερινά αποτελέσματα

Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν 1-1
Σλάβια Πράγας - Άρσεναλ 0-3
Νάπολι - Άιντραχτ 0-0
Λίβερπουλ - Ρεάλ Μαδρίτης 1-0
Παρί Σεν Ζερμέν - Μπάγερν Μονάχου 1-2
Γιουβέντους - Σπόρτινγκ 1-1
Ατλέτικο Μαδρίτης - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3-1
Τότεναμ - Κοπεγχάγη 4-0
Μπόντο Γκλιμτ - Μονακό 0-1

Το αυριανό πρόγραμμα

Πάφος - Βιγιαρεάλ
Καραμπάγκ - Τσέλσι
Άγιαξ - Γαλατάσαραϊ
Μπενφίκα - Λεβερκούζεν
Μπριζ - Μπαρτσελόνα
Ίντερ - Καϊράτ Αλμάτι
Μάντσεστερ Σίτι - Ντόρτμουντ
Μαρσέιγ - Αταλάντα
Νιούκαστλ - Αθλέτικ Μπιλμπάο

