Βαθμολογία Champions League: Στην 31η θέση Ολυμπιακός - Στην κορυφή Άρσεναλ και Μπάγερν

Η βαθμολογία του Champions League
- Μπάγερν Μονάχου (14-3) 12
- Άρσεναλ (11-0) 12
- Παρί Σεν Ζερμέν 4 (14-5) 9
- Ίντερ* (9-0) 9
- Ρεάλ Μαδρίτης (8-2) 9
- Λίβερπουλ (9-4) 9
- Τότεναμ (7-2) 8
- Ντόρτμουντ* (12-7) 7
- Μάντσεστερ Σίτι* (6-2) 7
- Σπόρτινγκ Λισαβόνας (8-5) 7
- Νιούκαστλ* (8-2) 6
- Μπαρτσελόνα* (9-4) 6
- Τσέλσι * (7-4) 6
- Ατλέτικο (10-9) 6
- Καραμπάγκ* (6-5) 6
- Γαλατάσαραϊ* (5-6) 6
- Αϊντχόφεν (9-7) 5
- Μονακό (4-6) 5
- Αταλάντα* (2-5) 4
- Άιντραχτ (7-11) 4
- Νάπολι (4-9) 4
- Μαρσέιγ *(4-9) 4
- Γιουβέντους 4 (7-8) 3
- Μπριζ* (5-7) 3
- Αθλέτικ Μπιλμπάο* (4-7) 3
- Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (4-11) 3
- Μπόντο Γκλιμτ (5-8) 2
- Πάφος* (1-5) 2
- Λεβερκούζεν* (5-10) 2
- Σλάβια Πράγας (2-8) 2
- Ολυμπιακός (2-9) 2
- Βιγιαρεάλ* (2-5) 1
- Κοπεγχάγη (4-12) 1
- Καϊράτ Αλμάτι* (4-12) 1
- Μπενφίκα * (2-7) 0
- Άγιαξ* (1-11) 0
Οι ομάδες με * έχουν ματς λιγότερο
Η 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ LEAGUE PHASE
Τα σημερινά αποτελέσματα
Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν 1-1
Σλάβια Πράγας - Άρσεναλ 0-3
Νάπολι - Άιντραχτ 0-0
Λίβερπουλ - Ρεάλ Μαδρίτης 1-0
Παρί Σεν Ζερμέν - Μπάγερν Μονάχου 1-2
Γιουβέντους - Σπόρτινγκ 1-1
Ατλέτικο Μαδρίτης - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3-1
Τότεναμ - Κοπεγχάγη 4-0
Μπόντο Γκλιμτ - Μονακό 0-1
Το αυριανό πρόγραμμα
Πάφος - Βιγιαρεάλ
Καραμπάγκ - Τσέλσι
Άγιαξ - Γαλατάσαραϊ
Μπενφίκα - Λεβερκούζεν
Μπριζ - Μπαρτσελόνα
Ίντερ - Καϊράτ Αλμάτι
Μάντσεστερ Σίτι - Ντόρτμουντ
Μαρσέιγ - Αταλάντα
Νιούκαστλ - Αθλέτικ Μπιλμπάο