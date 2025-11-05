Βαθμολογία Champions League: Στην 31η θέση Ολυμπιακός - Στην κορυφή Άρσεναλ και Μπάγερν

O Ολυμπιακός ήρθε ισόπαλος (1-1) με την Αϊντχόφεν και βρίσκεται στην 31η θέση της βαθμολογίας του Champions League πλέον.

Η βαθμολογία του Champions League Μπάγερν Μονάχου (14-3) 12 Άρσεναλ (11-0) 12 Παρί Σεν Ζερμέν 4 (14-5) 9 Ίντερ* (9-0) 9 Ρεάλ Μαδρίτης (8-2) 9 Λίβερπουλ (9-4) 9 Τότεναμ (7-2) 8 Ντόρτμουντ* (12-7) 7 Μάντσεστερ Σίτι* (6-2) 7 Σπόρτινγκ Λισαβόνας (8-5) 7 Νιούκαστλ* (8-2) 6 Μπαρτσελόνα* (9-4) 6 Τσέλσι * (7-4) 6 Ατλέτικο (10-9) 6 Καραμπάγκ* (6-5) 6 Γαλατάσαραϊ* (5-6) 6 Αϊντχόφεν (9-7) 5 Μονακό (4-6) 5 Αταλάντα* (2-5) 4 Άιντραχτ (7-11) 4 Νάπολι (4-9) 4 Μαρσέιγ *(4-9) 4 Γιουβέντους 4 (7-8) 3 Μπριζ* (5-7) 3 Αθλέτικ Μπιλμπάο* (4-7) 3 Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (4-11) 3 Μπόντο Γκλιμτ (5-8) 2 Πάφος* (1-5) 2 Λεβερκούζεν* (5-10) 2 Σλάβια Πράγας (2-8) 2 Ολυμπιακός (2-9) 2 Βιγιαρεάλ* (2-5) 1 Κοπεγχάγη (4-12) 1 Καϊράτ Αλμάτι* (4-12) 1 Μπενφίκα * (2-7) 0 Άγιαξ* (1-11) 0 Οι ομάδες με * έχουν ματς λιγότερο Η 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ LEAGUE PHASE Τα σημερινά αποτελέσματα Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν 1-1

Σλάβια Πράγας - Άρσεναλ 0-3

Νάπολι - Άιντραχτ 0-0

Λίβερπουλ - Ρεάλ Μαδρίτης 1-0

Παρί Σεν Ζερμέν - Μπάγερν Μονάχου 1-2

Γιουβέντους - Σπόρτινγκ 1-1

Ατλέτικο Μαδρίτης - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3-1

Τότεναμ - Κοπεγχάγη 4-0

Μπόντο Γκλιμτ - Μονακό 0-1 Το αυριανό πρόγραμμα Πάφος - Βιγιαρεάλ

Καραμπάγκ - Τσέλσι

Άγιαξ - Γαλατάσαραϊ

Μπενφίκα - Λεβερκούζεν

Μπριζ - Μπαρτσελόνα

Ίντερ - Καϊράτ Αλμάτι

Μάντσεστερ Σίτι - Ντόρτμουντ

Μαρσέιγ - Αταλάντα

Νιούκαστλ - Αθλέτικ Μπιλμπάο