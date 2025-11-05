Οι πρωταθλητές Ευρώπης ηττήθηκαν εντός έδρας από την Μπάγερν Μονάχου (1-2), όμως ταυτόχρονα έχασαν με τραυματισμούς Ντεμπελέ και Χακίμι.

Να χάσεις ένα παιχνίδι, αντέχεται. Να χάσεις ένα παιχνίδι και ταυτόχρονα δύο σούπερ σταρ με τραυματισμό... παραπάει.

Η απώλεια των τριών βαθμών για την Παρί Σεν Ζερμέν ίσως και να είναι το λιγότερο που απασχολεί τον Λουίς Ενρίκε. Ο Ισπανός τεχνικός είδε τον Ουσμάν Ντεμπελέ να βγαίνει από το πρώτο μέρος με μυϊκό πρόβλημα και τον Χακίμι με γυρισμένο αστράγαλο, μετά από δολοφονικό τάκλιν του Λουίς Ντίας.

Ο Κολομβιανός ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής σε αυτό το 1-2. Παίζοντας σαν... αφιονισμένος, εκμεταλλεύτηκε κάθε κενό της γαλλικής άμυνας και με δύο τέλεια τελειώματα, έβαλε τους Βαυαρούς μπροστά στο σκορ με 0-2 (4', 32').

Η Μπάγερν είχε ευκαιρίες για ακόμα μεγαλύτερο σκορ, όμως η κουταμάρα του να κάνει ένα εγκληματικό τάκλιν στον αστράγαλο του Χακίμι στο κέντρο του γηπέδου στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, έφερε την αποβολή και την αλλαγή σκηνικού.

Ο Ζοάο Νέβες μείωσε σε 1-2 (74'), όμως στο γαλλικό μονότερμα σε όλο το δεύτερο μέρος, η Μπάγερν Μονάχου είχε τον Νόιερ σε μεγάλο βράδυ, σε μία μεγάλη νίκη με 1-2, που διατήρησε το απόλυτο νικών σε όλες τις διοργανώσεις για την ομάδα του Βενσάν Κομπανί.