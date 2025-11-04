Η Λίβερπουλ ήταν ανώτερη σε όλο το ματς, ο Κουρτουά έπιανε τα πάντα, αλλά τελικά ο ΜακΆλιστερ έδωσε τη λύση και οι Reds «πάτησαν» τη Βασίλισσα στο Anfiled με σκορ 1-0.

Μετά από αρκετές σκληρές ήττες στο Νησί, η Λίβερπουλ με μία μεγάλη επικράτηση επί της Ρεάλ Μαδρίτης επέστρεψε στα νικηφόρα αποτελέσματα, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Oι Reds «πάτησαν» στο Anfiled τη Βασίλισσα με σκορ 1-0, με τον Τιμπό Κουρτουά να έχει κάνει τεράστιο ματς και να είναι ο λόγος που η ομάδα του δεν ηττήθηκε με μεγαλύτερο σκορ. Έτσι, η ομάδα του Άρνε Σλοτ έπιασε την Ρεάλ στην βαθμολογία, με τις δύο ομάδες να έχουν πλέον από τρεις νίκες αμφότερες και μία ήττα.

Η Λίβερπουλ ήταν αυτή που πίεζε περισσότερο και είχε τις ευκαιρίες για το γκολ, ωστόσο συνεχώς έπεφτε πάνω στον τρομερό Τιμπό Κουρτουά. Στο 27ο λεπτό ήρθε και η μεγαλύτερη ευκαιρία των Reds, με τον Βιρτς να βγάζει... φάτσα με το τέρμα τον Σομποσλάι, ωστόσο ο Ούγγρος νικήθηκε από τον Βέλγο, με τον κίπερ της Βασίλισσας να σώζει εντυπωσιακά με το πόδι.

Στα επόμενα λεπτά ήρθε και η φάση που σήκωσε... σκόνη στο Άνφιλντ, με τους γηπεδούχους να διαμαρτύρονται για πέναλτι για χέρι του Τσουαμενί στην περιοχή έπειτα από σουτ του Σομποσλάι. Ωστόσο, ο διαιτητής με τον VAR είχαν διαφορετική άποψη, καθώς έκριναν πως το χέρι ήταν σε κανονική θέση και το παιχνίδι συνεχίστηκε.

Ο χρόνος περνούσε και η Λίβερπουλ συνέχισε να ψάχνει το γκολ, με τον Σομποσλάι και τον ΜακΆλιστερ να νικούνται ξανά από τον Κουρτουά, ενώ στη μεγάλη ευκαιρία της Ρεάλ (45') ο Μαμαρντασβίλι σταμάτησε με το πόδι την πολύ όμορφη ενέργεια του Τζουντ Μπέλιγχαμ και στη συνέχεια σταμάτησε και το σουτ του Αρντά Γκιουλέρ.

Τα πράγματα φάνηκε να μην αλλάζουν ούτε στο 2ο ημίχρονο, με τον Βέλγο κίπερ να συνεχίζει το... βιολί του. Οι Reds είχαν μεγάλες ευκαιρίες σε δύο απανωτά κόρνερ με τους Βαν Ντάικ και Εκιτικέ, ωστόσο ο 33χρονος με δύο μεγάλες επεμβάσεις κράτησε το 0-0.

Τελικά, η Λίβερπου βρήκε τη λύση στο 61ο λεπτό, με τον Αλέξις ΜακΆλιστερ να... σπάει το τείχος που είχε υψώσει στο τέρμα ο Κουρτουά. Ο Αργεντίνος μεσοεπιθετικός έπιασε μία τρομερή κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Σομποσλάι και νίκησε επιτέλους τον Βέλγο για το 1-0, δίνοντας μία απόλυτα δίκαιη νίκη στην ομάδα του.

«Πάτησε» την Κοπεγχάγη η Τότεναμ

Την ίδια ώρα, η Τότεναμ «πάτησε» στο Βόρειο Λονδίνο την Κοπεγχάγη, με τους Spurs να επικρατούν με σκορ 4-0, επιστρέφοντας έτσι στις νίκες μετά τις δύο ισοπαλίες με Μπόντο/Γκλιμτ και Μονακό.

Οι Άγγλοι άνοιξαν το σκορ με τον Μπρέναν Τζόνσον στο 19ο λεπτό και το 1-0 ήταν και το σκορ του ημιχρόνου. Στο δεύτερο μέρος ο Οντομπέρτ (51') έκανε το 2-0, με τους γηπεδούχους να μένουν με 10 παίκτες στο 55' εξαιτίας σε απευθείας αποβολή του Τζόνσον.

Ακόμη και έτσι ωστόσο, η Τότεναμ δεν σταμάτησε να πιέζει και με τους Μίκι Βαν Ντε Βεν (64') και Ζοάο Παλίνια (67') να σκοράρουν επίσης από μία φορά, έφτασε στη νίκη με σκορ 4-0.