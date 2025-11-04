Ο Κοβάρ σταμάτησε τον Ποντένσε (vid)

Στο 73' ο Ποντένσε λίγο έξω από την περιοχή και αριστερά έπιασε το σουτ αλλά έπεσε στη δεξιά γωνία ο Κοβάρ και απέκρουσε.

Η ευκαιρια του Ποντένε