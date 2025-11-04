Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Ο «κεραυνός» του Ζέλσον που τράνταξε το δοκάρι της PSV (vid) 04-11-2025 23:35 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Ολυμπιακός PSV Eindhoven 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 61’ ο Ζέλσον Μάρτινς μέσα στην περιοχή και αριστερά έπιασε στην κίνηση τρομερό σουτ που τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι της εστίας της PSV και έφυγε άουτ. Το σουτ του Ζέλσον Η κίνησή του άγγιξε τα όρια της ύβρεως: Του έκοψε και την καλημέρα η Μαρία Καρυστιανού instanews.gr Μέχρι 1 λάθος, εύγε: Μπορείς το απόλυτο στο κουίζ γεωγραφίας που χάνει και το ChatGPT; menshouse.gr Ένα στοιχείο τον κάνει να ξεχωρίζει: Η φάση που δείχνει γιατί ο Τριάντης μπορεί να λύσει το πρόβλημα της Εθνικής στο «6» menshouse.gr Από το 11,9% στο 21,5%: Η δεύτερη δύναμη στην Ελλάδα σήμερα πάνω από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση και Ζωή Κωνσταντοπούλου instanews.gr «Παραδώστε τα όπλα»: Τι συνέβη στην Κρήτη όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου δημιούργησε την πρώτη επιτροπή αφοπλισμού menshouse.gr Ο Σωτηρακόπουλος τον πέρασε για τον πραγματικό Σκουντή: Η απίθανη μεταμόρφωση του Μητσικώστα που τους τρέλανε όλους (Vid) dailymedia.gr Το φαβορί για τη θέση του τεχνικού διευθυντή στον ΠΑΟ: Οι 4 παικταράδες που ανακάλυψε ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα menshouse.gr Γι’ αυτό έκοψε τις πίστες: Η απόφαση ζωής του Σφακιανάκη παρά το γεγονός ότι ήταν σε διάσταση με την Κίλι dailymedia.gr Ο «κεραυνός» του Ζέλσον που τράνταξε το δοκάρι της PSV (vid) SHARE