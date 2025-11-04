Ο «κεραυνός» του Ζέλσον που τράνταξε το δοκάρι της PSV (vid)

Στο 61’ ο Ζέλσον Μάρτινς μέσα στην περιοχή και αριστερά έπιασε στην κίνηση τρομερό σουτ που τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι της εστίας της PSV και έφυγε άουτ.

Το σουτ του Ζέλσον