Ο «κεραυνός» του Ζέλσον που τράνταξε το δοκάρι της PSV (vid)

Στο 61’ ο Ζέλσον Μάρτινς μέσα στην περιοχή και αριστερά έπιασε στην κίνηση τρομερό σουτ που τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι της εστίας της PSV και έφυγε άουτ.

Το σουτ του Ζέλσον

