MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Επικίνδυνη ευκαιρία η PSV με τον Πέρισιτς (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Στο 48’ πλασέ του Πέρισιτς μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού και αριστερά, με το δεξί, η μπάλα πήρε φάλτσα και πέρασε άουτ από το αριστερό δοκάρι.

Η ευκαιρία της PSV

Επικίνδυνη ευκαιρία η PSV με τον Πέρισιτς (vid)