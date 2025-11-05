Τη δεύτερη νίκη τους πέτυχαν οι Rojiblancos αν και τα βρήκαν σκούρα στο πρώτο κομμάτι του εντός έδρας αγώνα με την πρωταθλήτρια Βελγίου. Στο 39’ ο Τζουλιάνο Σιμεόνε έφυγε από τα δεξιά, άντεξε στην πίεση και γύρισε στον Άλβαρες, ο οποίος με βολέ νίκησε τερματοφύλακα και αμυντικούς, με το 1-0 να είναι το σκορ του πρώτου μέρους αφού στις καθυστερήσεις το γκολ του Γκριζμάν ακυρώθηκε ως οφσάιντ.
Στο 73’ έκαναν το 2-0 οι γηπεδούχοι με ασύλληπτο σουτ στο παραθυράκι από τον Γκάλαγκερ έπειτα από προσπάθεια του Σόρλοθ από δεξιά, ενώ η Σεν Ζιλουάζ μείωσε στο 80’ με κεφαλιά του Σικέ ύστερα από εκτέλεση φάουλ του Μπουφάλ από αριστερά. Το τελικό 3-1 διαμόρφωσε στο 96’ από κοντά ο Μάρκος Γιορέντε. Στους 6 βαθμούς και την 14η θέση είναι η Ατλέτικο, στους 4 και το Νο26 της βαθμολογίας η Ουνιόν.