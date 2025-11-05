H Ατλέτικο Μαδρίτης επικράτησε της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ στο Metropolitano (3-1) και πέτυχε τη 2η νίκη της στην League Phase.

Τη δεύτερη νίκη τους πέτυχαν οι Rojiblancos αν και τα βρήκαν σκούρα στο πρώτο κομμάτι του εντός έδρας αγώνα με την πρωταθλήτρια Βελγίου. Στο 39’ ο Τζουλιάνο Σιμεόνε έφυγε από τα δεξιά, άντεξε στην πίεση και γύρισε στον Άλβαρες, ο οποίος με βολέ νίκησε τερματοφύλακα και αμυντικούς, με το 1-0 να είναι το σκορ του πρώτου μέρους αφού στις καθυστερήσεις το γκολ του Γκριζμάν ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Στο 73’ έκαναν το 2-0 οι γηπεδούχοι με ασύλληπτο σουτ στο παραθυράκι από τον Γκάλαγκερ έπειτα από προσπάθεια του Σόρλοθ από δεξιά, ενώ η Σεν Ζιλουάζ μείωσε στο 80’ με κεφαλιά του Σικέ ύστερα από εκτέλεση φάουλ του Μπουφάλ από αριστερά. Το τελικό 3-1 διαμόρφωσε στο 96’ από κοντά ο Μάρκος Γιορέντε. Στους 6 βαθμούς και την 14η θέση είναι η Ατλέτικο, στους 4 και το Νο26 της βαθμολογίας η Ουνιόν.