MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Δυνατό ξεκίνημα η Μπάγερν και 2-0 την Παρί με τον Λουίς Ντίαζ (vids)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Με τον Λουίς Ντίαζ να «χτυπά» δύο φορές (4' - 32') η Μπάγερν έχει κάνει το 2-0 μέσα στην έδρα της Παρί Σεν Ζερμέν και έχει πάρει ισχυρό προβάδισμα για τη νίκη.

Δείτε το 1-0:

Δείτε το 2-0:

 

Δυνατό ξεκίνημα η Μπάγερν και 2-0 την Παρί με τον Λουίς Ντίαζ (vids)