Η εντυπωσιακή επέμβαση του Κοβάρ στο σουτ του Τσικίνιο (vid)

Στο 31' ο Τσικίνιο βρέθηκε στην περιπχή της PSV, έπιασε το σουτ αλλά με εντυπωσιακόμ τρόπο ο Κοβάρ απέκρουσε τη μπάλα.

Η ευκαιρία του Ολυμπιακού