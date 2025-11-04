MENU
Η εντυπωσιακή επέμβαση του Κοβάρ στο σουτ του Τσικίνιο (vid)

Στο 31' ο Τσικίνιο βρέθηκε στην περιπχή της PSV, έπιασε το σουτ αλλά με εντυπωσιακόμ τρόπο ο Κοβάρ απέκρουσε τη μπάλα.

Η ευκαιρία του Ολυμπιακού

