Χρόνος ανάγνωσης 1' CHAMPIONS LEAGUE Η εντυπωσιακή επέμβαση του Κοβάρ στο σουτ του Τσικίνιο (vid) 04-11-2025 22:47 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Ολυμπιακός PSV Eindhoven Στο 31' ο Τσικίνιο βρέθηκε στην περιπχή της PSV, έπιασε το σουτ αλλά με εντυπωσιακόμ τρόπο ο Κοβάρ απέκρουσε τη μπάλα. Η ευκαιρία του Ολυμπιακού