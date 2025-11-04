MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Γκολάρα του Ζέλσον Μάρτινς και 1-0 ο Ολυμπιακός (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Στο 17' ο Ζέλσον Μάρτινς κατέβασε με άψογο τρόπο τη μπάλα μέσα στην περιοχή και με "κεραυνό" άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό κόντρα στην PSV.

Το εντυπωσιακό γκολ του Μάρτινς

Γκολάρα του Ζέλσον Μάρτινς και 1-0 ο Ολυμπιακός (vid)