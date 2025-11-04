Γκολάρα του Ζέλσον Μάρτινς και 1-0 ο Ολυμπιακός (vid)

Στο 17' ο Ζέλσον Μάρτινς κατέβασε με άψογο τρόπο τη μπάλα μέσα στην περιοχή και με "κεραυνό" άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό κόντρα στην PSV.

Το εντυπωσιακό γκολ του Μάρτινς