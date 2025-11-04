Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Γκολάρα του Ζέλσον Μάρτινς και 1-0 ο Ολυμπιακός (vid) 04-11-2025 22:39 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Ολυμπιακός PSV Eindhoven ΠΡΟΣΩΠΑ Ζέλσον Μάρτινς 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 17' ο Ζέλσον Μάρτινς κατέβασε με άψογο τρόπο τη μπάλα μέσα στην περιοχή και με "κεραυνό" άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό κόντρα στην PSV. Το εντυπωσιακό γκολ του Μάρτινς Γι’ αυτό έκοψε τις πίστες: Η απόφαση ζωής του Σφακιανάκη παρά το γεγονός ότι ήταν σε διάσταση με την Κίλι dailymedia.gr «Παραδώστε τα όπλα»: Τι συνέβη στην Κρήτη όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου δημιούργησε την πρώτη επιτροπή αφοπλισμού menshouse.gr Μέχρι 1 λάθος, εύγε: Μπορείς το απόλυτο στο κουίζ γεωγραφίας που χάνει και το ChatGPT; menshouse.gr Ο Σωτηρακόπουλος τον πέρασε για τον πραγματικό Σκουντή: Η απίθανη μεταμόρφωση του Μητσικώστα που τους τρέλανε όλους (Vid) dailymedia.gr Ένα στοιχείο τον κάνει να ξεχωρίζει: Η φάση που δείχνει γιατί ο Τριάντης μπορεί να λύσει το πρόβλημα της Εθνικής στο «6» menshouse.gr Η κίνησή του άγγιξε τα όρια της ύβρεως: Του έκοψε και την καλημέρα η Μαρία Καρυστιανού instanews.gr Από το 11,9% στο 21,5%: Η δεύτερη δύναμη στην Ελλάδα σήμερα πάνω από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση και Ζωή Κωνσταντοπούλου instanews.gr Το φαβορί για τη θέση του τεχνικού διευθυντή στον ΠΑΟ: Οι 4 παικταράδες που ανακάλυψε ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα menshouse.gr Γκολάρα του Ζέλσον Μάρτινς και 1-0 ο Ολυμπιακός (vid) SHARE