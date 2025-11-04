MENU
Η πτώση του Τσικίνιο στην περιοχή της PSV (vid)

Στο 4' ο Τσικίνιο έπεσε στην περιοχή της PSV από μαρκάρισμα του Εντίν αλλά ο διαιτητής Τούρπιν δεν έδειξε τίποτα.

Το μαρκάρισμα στον Τσικίνιο

