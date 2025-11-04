MENU
Ολυμπιακός: Το κορεό με το λιοντάρι των «ερυθρόλευκων» (vid)

Οι φίλοι του Ολυμπιακού σχημάτισαν στην εξέδρα, πριν τη σέντρα του αγώνα, ένα λιοντάρι σε ερυθρόλευκο φόντο συνοδευόμενο από το μήνυμα «αφήστε το θηρίο ελεύθερο».
