Σε ένα ματς με μετρημένες δύο καλές στιγμές, Νάπολι και Φρανκφούρτη απλά δεν ήθελαν να παίξουν, έμειναν στο 0-0 στο Diego Maradona και χαμηλά στη βαθμολογία της League Phase.

Αν και ο Αντόνιο Κόντε δεν δίνει και μεγάλη σημασία στην Ευρώπη, η Νάπολι την είχε μια πίεση αφού προερχόταν από τη συντριβή από την Αϊνχτόφεν με 6-2. Αυτή τη φορά ήταν πιο σοβαρή εντός έδρας με την Άιντραχτ με την οποία αναδείχθηκε ισόπαλη χωρίς τέρματα. Στους 4 πόντους πλέον έπειτα από 4 ματς και τη 19η θέση οι Partenopei, τους ίδιους έχουν οι Γερμανοί που βρίσκονται ακριβώς από πάνω.

Το πρώτο μέρος είχε… δύο υποψίες φάσης για τους γηπεδούχους με τους Γκουτιέρεθ και Ελμάς και αυτό ήταν όλο. Στην επανάληψη, το «μενού» έγινε πιο πλούσιο προς το τέλος, με τον Κνάουφ να σουτάρει πάνω στον Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς μέσα από την περιοχή στο 70’ και στον ΜακΤόμινεϊ να στέλνει την μπάλα ψηλά στο 83’ έπειτα από γύρισμα του Ανγκισά από αριστερά, με το 0-0 να παραμένει ως το τέλος.