Με Ροντινέι και Ορτέγκα στα άκρα της άμυνας ο Ολυμπιακός με PSV! (pic)

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γνωστοποίησε την αρχική σύνθεση του Ολυμπιακού στο σημαντικό ματς με αντίπαλο την PSV που ξεκινάει στις 22:00.

Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» την Αϊντχόφεν για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League (4/11, 22:00) και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γνωστοποίησε την αρχική σύνθεση του Ολυμπιακού για το σημαντικό αυτό παιχνίδι.

Ο Βάσκος τεχνικός ξεκινάει με τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια και τετράδα στην άμυνα τους Ροντινέι, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα. Στον άξονα θα αγωνιστούν οι Γκαρθία και Μουζακίτης, ενώ μπροστά τους θα κινείται ο Τσικίνιο. Στα άκρα της επίθεσης θα βρίσκονται οι Ποντένσε και Μαρτίνς, ενώ μοναδικός προωθημένος θα είναι ο Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Ροντινέι, Γκαρθία, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Ποντένσε, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί.

Οι αναπληρωματικοί των Πειραιωτών: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γιάρεμτσουκ, Σιπιόνι, Κοστίνια, Στρεφέτσα, Μπρούνο, Πνευμονίδης, Ταρέμι.

Παράλληλα, γνωστή έγινε και η ενδεκάδα της Αϊντχόφεν για την δυνατή και κρίσιμη αναμέτρηση απέναντι στους νταμπλούχους Ελλάδας.

Η ενδεκάδα της Αϊντχόφεν: Κοβάρ, Γκασιορόβσκι, Σχούτεν, Σαλάχ-Εντίν, Ντεστ, Ζούνιορ, Φέρμαν, Σαϊμπαρί, Πέρισιτς, Μαν, Τιλ.