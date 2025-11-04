ΠΑΟΚ: «Μέσα» και ο Πέλκας για Γιουνγκ Μπόις - Το pregame του αγώνα

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετράει επιστροφές ενόψει Γιουνγκ Μπόις (6/11 22:00), με τον Δημήτρη Πέλκα να συμμετέχει κανονικά στην προπόνηση - Το pregame κόντρα στους Ελβετούς

Ο Δικέφαλος συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει του αγώνα της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League απέναντι στην ελβετική Γιουνγκ Μπόις.

Ο Δημήτρης Πέλκας προπονήθηκε κανονικά με το υπόλοιπο γκρουπ, ενώ ο Κωνσταντίνος Θυμιάνης παρέμεινε εκτός λόγω ίωσης. Στα «πιτς» και ο Καμαρά που ακολούθησε μέρος του προγράμματος και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά.

H προπόνηση περιλάμβανε δουλειά στο τακτικό κομμάτι μέσα από ασκήσεις, ενώ διεξήχθη και τουρνουά 4 Vs 4.

Ο ΠΑΟΚ την Τέταρτη (05.11) θα προπονηθεί στις 16:00 στη Νέα Μεσημβρία. Το πρόγραμμα θα είναι ανοιχτό για 15 λεπτά για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ. Στις 13:00 θα διεξαχθεί η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου στο γήπεδο της Τούμπας. Τον Ράζβαν Λουτσέσκου θα πλαισιώσει ο Γιώργος Γιακουμάκης .

Οι Ελβετοί θα προπονηθούν στις 18:00, ενώ η συνέντευξη Τύπου τους θα διεξαχθεί στις 17:00.

