Χαμός σε τοπικό ντέρμπι της Αθήνας: Ποδοσφαιριστής... ξάπλωσε αντίπαλο του με μπουνιά! (vid)

Ο κακός χαμός επικράτησε σε ποδοσφαιρικό γήπεδο στο Γουδή, καθώς παίκτες του Άγιου Θωμά με τον Αστέρα Ζωγράφου πιάστηκαν στα χέρια!

Απίστευτα σκηνικά σε τοπικό ντέρμπι της Αθήνας μεταξύ παικτών του Άγιου Θωμά και του Αστέρα Ζωγράφου. Το ματς είχε μόλις ισοφαριστεί και η ένταση στο γήπεδο στο Γουδή, το οποίο μοιράζονται οι δύο ομάδες, είχε ανέβει.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας ποδοσφαιριστής του Αστέρα κλώτσησε τον πεσμένο αντίπαλό του μετά από μία μονομαχία που είχαν. Έτσι, ένας παίκτης του Αγίου Θωμά έτρεξε στο σημείο να ζητήσει τα... ρέστα από τον αντίπαλό του, με τον ίδιο να συνεχίζει να βαράει όποιον βρει μπροστά του, ρίχνοντάς τον νοκ-άουτ με μπουνιά στο πρόσωπο!

Τα πράγματα ξέφυγαν με τους πάντες στο γήπεδο να κοντεύουν να πιαστούν στα χέρια. χωρίς ωστόσο να ξεφευγει περισσότερο η κατάσταση. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής είχε και αρκετούς γνωστούς στην ομάδα, καθώς ήταν για αρκετά χρόνια στον Άγιο Θωμά. Έτσι, αμέσως μετά το περιστατικό, ένας ποδοσφαιριστής του Άγιου Θωμά έτρεξε και πήρε αγκαλιά τον δράστη και τον απομάκρυνε από το σημείο για να ηρεμήσουν τα πράγματα.

Τέλος, ο ποδοσφαιριστής του Αστέρα Ζωγράφου προφανώς και αποβλήθηκε απευθείας από τον διαιτητή και πλέον αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για τις πράξεις του.

Δείτε εδώ μετά το 7:52 του βίντεο: