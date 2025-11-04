Ρονάλντο: «Πλησιάζει η απόσυρση, είμαι καλύτερος του Μέσι, θα παντρευτώ παρέα με το Παγκόσμιο Κύπελλο»

Ο Πιρς Μόργκαν αποκάλυψε σήμερα (4/11) περισσότερες λεπτομέρειες από τη συνέντευξή του με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, όπου πολλοί περιμένουν να μάθουν πότε θα κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά παπούτσια του. «Έχετε κάποια ηλικία στο μυαλό σας, όταν αυτό μπορεί να συμβεί;» ρωτήθηκε.

Και ο CR7 απάντησε: «Σύντομα, αλλά νομίζω ότι θα είμαι έτοιμος. Θα είναι δύσκολο, φυσικά. Θα είναι δύσκολο, ναι. Πιθανότατα θα κλάψω, ναι. Ναι, είναι φυσιολογικό. Και είμαι κάποιος που κλαίει εύκολα. Δεν καταπνίγω τα συναισθήματά μου. Είμαι ειλικρινής. Είμαι ανοιχτός άνθρωπος. Θα είναι δύσκολο, αλλά προετοιμάζομαι για το μέλλον μου από τότε που ήμουν 25, 26, 27 ετών. Νομίζω λοιπόν ότι θα μπορέσω να διαχειριστώ αυτή την πίεση».



Πώς μπορεί να γεμίσει το κενό που θα του αφήσει το ποδόσφαιρο; Ο Ρονάλντο ήταν σαφής: «Τίποτα, νομίζω. Τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με την έκκριση αδρεναλίνης που νιώθουμε στο ποδόσφαιρο όταν σκοράρουμε ένα γκολ. Όπως είπα, όλα έχουν μια αρχή και ένα τέλος. Οπότε νομίζω ότι θα είμαι έτοιμος, νομίζω. Αλλά έχω άλλα πάθη. Θα έχω περισσότερο χρόνο για τον εαυτό μου. Θα έχω περισσότερο χρόνο για την οικογένειά μου, για να μεγαλώσω τα παιδιά μου, ειδικά την Μπέλα, η οποία είναι τριών ετών, και την οποία αρχίζω να μου λείπει όταν ταξιδεύω και περνάω τόσες πολλές μέρες στο ξενοδοχείο με την ομάδα».

Η καθοδήγηση της καριέρας του Κριστιανίνο θα αποτελέσει σίγουρα άλλο ένα κίνητρο όταν σταματήσει να παίζει ποδόσφαιρο. Ο γιος του κέρδισε το Κύπελλο Συνομοσπονδιών με την ομάδα Κ-16 της Πορτογαλίας, το δεύτερο τρόπαιό του στις κατηγορίες νέων. «Είναι ένα είδος ώθησης. Θέλω να ακολουθήσω τον Κριστιάνο Τζούνιορ επειδή βρίσκεται σε αυτό το σημείο της ζωής του όταν κάνεις κάποια ηλίθια πράγματα. Είναι φυσιολογικό, επειδή έκανα το ίδιο. Θέλω να είμαι με τον Ματέο, ο οποίος επίσης αγαπά το ποδόσφαιρο. Θέλω να είμαι περισσότερο οικογενειάρχης, πιο παρών».

Χθες (3/11) σε ένα άλλο απόσπασμα, ο Πιρς Μόργκαν τον ρώτησε για τη σύγκριση με τον Μέσι. «Λένε ότι είναι καλύτερος από εσένα, εσύ τι πιστεύεις;» και ο Κριστιάνο απάντησε ξεκάθαρα, χωρίς δισταγμό: «Είναι ο Μέσι καλύτερος από μένα; ​​Δεν συμφωνώ με αυτή την άποψη. Δεν θέλω να είμαι ταπεινός».

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ μίλησε, επίσης, για την πρόταση γάμου του στην Χεορχίνα Ροντρίγκες, την οποία υλοποίησε με τη βοήθεια των παιδιών του. «Δεν είμαι ρομαντικός τύπος... αλλά είμαι ρομαντικός με τον δικό μου τρόπο! Σχεδιάζουμε να κάνουμε το γάμο μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, με το τρόπαιο παρέα!»