ΠΑΟΚ: Ένα «ασπρόμαυρο» Σαββατοκύριακο στις Σέρρες (vid)

Οι Σέρρες το Σαββατοκύριακο (1-2/11) βάφτηκαν «ασπρόμαυρες», με χιλιάδες φίλους του ΠΑΟΚ να καταφτάνουν στην πόλη της Μακεδονίας.

Ο αγώνας του Δικεφάλου με τον Πανσερραϊκό (0-5), συνδυάστηκε με τα εγκαίνια του νέου ΣΦ της πόλης, υπό νέα διεύθυνση, ο οποίος δημοσίευσε ένα βίντεο με... άκρως «ασπρόμαυρο» περιεχόμενο.

Μάλιστα, στα «ευχάριστα» του Σαββατοκύριακου ήταν η εικόνα των φίλων του ΠΑΟΚ να συμμαζεύουν τα σκουπίδια που υπήρχαν μετά την πορεία, ως ένδειξη σεβασμού στην πόλη που τους φιλοξένησε.

Περίπου 6.500 φίλαθλοι του Δικεφάλου βρέθηκαν την Κυριακή (2/11) στο Δημοτικό Στάδιο Σερρών, παρακολουθώντας από κοντά τη νέα νίκη της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου, δημιουργώντας ατμόσφαιρα... Τούμπας.

Δείτε το βίντεο εδώ