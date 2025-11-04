MENU
Ανησυχία στην Άρσεναλ για Γκιόκερες

Ο Μίκελ Αρτέτα αποκάλυψε ότι ο Σουηδός επιθετικός αντιμετωπίζει μυϊκό πρόβλημα.

Σε αναμμένα κάρβουνα κάθονται όλοι στην Άρσεναλ που περιμένουν τις ιατρικές εξετάσεις του Βίκτορ Γκιόκερες. Ο Σουηδός επιθετικός αντικαταστάθηκε με ενοχλήσεις στους κοιλιακούς στο ημίχρονο της αναμέτρησης με την Μπέρνλι, στην οποία άνοιξε το σκορ.

Ο Μίκελ Αρτέτα δεν τον συμπεριέλαβε στην αποστολή για την αναμέτρηση με την Σπάρτα Πράγας και αποκάλυψε ότι ο Γκιόκερες θα μείνει τουλάχιστον δύο εβδομάδες εκτός αγωνιστικής δράσης, ενώ δεν αποκλείεται το χρονικό διάστημα της απουσίας του να αυξηθεί κι άλλο, μετά τα αποτελέσματα της μαγνητικής.

