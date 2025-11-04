Ποδοσφαιριστές Βόλου: «Ψέματα όσα είπε ο Σούντγκρεν»

Με κατηγορηματικό τρόπο διαψεύδουν οι παίκτες του Βόλου τους ισχυρισμούς του Ντάνιελ Σούντγκρεν περί στημένων αγώνα με τον Πανσερραϊκό στα περσινά πλέι άουτ.

Με δήλωσή τους που δημοσιεύεται στην επίσημη σελίδα του συλλόγου, οι ποδοσφαιριστές του Βόλου τονίζουν ότι ο πρώην συμπαίκτης του είπε ψέματα και επιφλάσσονται παντό νομίμου δικαιώματός τους.

Αναλυτικά όσα αναφέρουν:

Είμαστε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και κατά την αγωνιστική περίοδο 2024-2025 αγωνιστήκαμε στην ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ. Λάβαμε γνώση για μια συνέντευξη που έδωσε ο πρώην συμπαίκτης μας Daniel Sundgren στα Μέσα της χώρας του, η οποία αναπαράχθηκε από ελληνικά Μέσα και η οποία μας προσβάλει κατάφωρα σαν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και σαν ανθρώπους. Δηλώνουμε ρητά και κατηγορηματικά ότι τα όσα επικαλέστηκε είναι ψευδή και αναληθή και ότι ουδέποτε μας έχει προσεγγίσει οιοδήποτε φυσικό πρόσωπο με απώτερο σκοπό την χειραγώγηση ενός αγώνα. Οι ως άνω δηλώσεις του Daniel Sundgren πλήττουν την τιμή και την υπόληψη μας αφενός ως επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και αφετέρου ως ανθρώπους και επιφυλασσόμαστε παντός νομίμου δικαιώματος μας.