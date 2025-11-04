Άρης: Επιστροφή της παιδικής κερκίδας

Η ΠΑΕ Άρης προχωρά σε μια ιδιαίτερη πρωτοβουλία και κάνει άνοιγμα προς τις μικρές ηλικίες

Ενεργοποίηση της παιδικής κερκίδας από την ΠΑΕ Άρης, αρχής γενομένης από το παιχνίδι με τον Αστέρα Aktor. Οι κιτρινόμαυροι θέλουν να κάνουν και πάλι το Κλ. Βικελίδης έναν πόλο έλξης των νεαρών ηλικιών, συνδυάζοντας τις εντός έδρας αναμετρήσεις με επιπλέον δράσεις.

Πιο συγκεκριμένα, μέσα στη σεζόν, οι παίκτες των κιτρινόμαυρων θα επισκεφτούν (μαζί και με άλλες δράσεις που θα ανακοινωθούν σύντομα) με τη σειρά τους αρκετά σχολεία και θα μοιράζουν δώρα, δείχνοντας το άλλο πρόσωπο του ποδοσφαίρου στη χώρα μας και φέρνοντας τα μικρά παιδιά κοντά στον σύλλογο.