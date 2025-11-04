Παναθηναϊκός: Με Μπακασέτα στο Μάλμε - Μπήκε στις προπονήσεις ο Πελίστρι

O Τάσος Μπακασέτας προπονήθηκε κανονικά και μπήκε στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με τη Μάλμε. Εκτός ο Πελίστρι παρότι ακολούθησε το κανονικό πρόγραμμα...

Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Τρίτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον εκτός έδρας αγώνα της League Phase του Europa League κόντρα στη Μάλμε (6/11).

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και τακτική, ενώ ολοκλήρωσαν με εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν οι Μπακασέτας και Πελίστρι, με τον αρχηγό των Πρασίνων μάλιστα να βρίσκεται και στην αποστολή για το ματς στη Σουηδία, σε αντίθεση με τον Ουρουγουανό o οποίος πάντως έβγαλε για πρώτη φορά όλο το πρόγραμμα μετά τον τραυματισμό του που τον κράτησε στα "πιτς" για δύο και πλέον μήνες. Με ατομικό πρόγραμμα συνέχισαν οι Ντέσερς, Καλάμπρια, Μπόκος, ενώ θεραπεία έκανε ο Σάντσες. Απών λόγω ίωσης ήταν ο Γερεμέγεφ.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε τη λίστα με τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που θα ταξιδέψουν για τον αγώνα με τη Μάλμε. Στη λίστα βρίσκονται οι Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς και Κυριακόπουλος.