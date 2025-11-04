Προπονητής Ντέγκερφορς: «Τόλμησε να το κάνει ο Σούντγκρεν και πρέπει να υποστηριχθεί»

Ο τεχνικός της Ντέγκερφορς, Χένοκ Γκόιτομ με αφορμή τις καταγγελίες του Ντάνιελ Σούντγκρεν για τα ματς των περυσινών play-out ανάμεσα σε Βόλο και Πανσερραϊκό τοποθετήθηκε υπέρ του Σουηδού στόπερ τονίζοντας πως θα πρέπει να υποστηριχθούν οι θέσεις του!

Ο Σούντγκρεν παρά τον ντόρο που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα από τις δηλώσεις του, πήρε θέση στην ενδεκάδα της Ντέγκερφορς στην χθεσινή (3/11) αναμέτρηση με την Χάμαρμπι που έληξε ισόπαλη 1-1.



Ο τεχνικός της Ντέγκερφορς, Χένοκ Γκόιτομ αναφέρθηκε στις καταγγελίες του Σούντγκρεν υψώνοντας ασπίδας προστασίας στον πολύπειρο σέντερ μπακ.

«Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν: 'Είναι καλά ο Σούντγκρεν;' Χρειάζεται θάρρος για να παραχωρήσεις τέτοιου είδους συνέντευξη. Είναι εύκολο για πολλούς ανθρώπους να σκεφτούν: 'Δεν χρειάζομαι αυτόν τον πονοκέφαλο, οπότε δεν θα πω τίποτα'», τόνισε αρχικά ο Γκόιτομ συνεχίζοντας:



«Είναι εξαιρετικά σημαντικό να υποστηρίξουν όλοι τον Σούντγκρεν σε αυτό, αν θέλετε περισσότεροι άνθρωποι να μιλήσουν με αυτόν τον τρόπο. Για να μην νιώθετε μόνοι. Ο Σούντγκρεν έχει περάσει τόσα πολλά στη ζωή του, οπότε δεν ανησυχούσα για το παιχνίδι μας.



Μπορεί να αποσυνδεθεί από αυτά τα πράγματα, αλλά πρέπει να τον παρακολουθούμε ιδιαίτερα μετά τον αγώνα τώρα και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.



Θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερος συγχρονισμός, αλλά σπάνια υπάρχει καλός συγχρονισμός στη ζωή. Μερικές φορές απλά πρέπει να αντιμετωπίσεις αυτό που έχεις να αντιμετωπίσεις. Το θέμα όμως πρέπει να είναι ότι τολμά να το κάνει και πρέπει να λάβει υποστήριξη».