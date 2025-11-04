Ο Snoop Dogg ζητά την επιστροφή του Ποστέκογλου στη Σέλτικ!

Ο διάσημος ράπερ Snoop Dogg δεν κρύβει την αγάπη του για τη Σέλτικ και ζήτησε δημόσια την επιστροφή του Άγγελου Ποστέκογλου στον πάγκο της ομάδας.

Μετά το τέλος της συνεργασίας του με τη Νότιγχαμ Φόρεστ, ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός φέρεται έτοιμος να επιστρέψει στην ομάδα που τόσο αγάπησε και τον αγάπησαν οι οπαδοί της.

Ο Ποστέκογλου θεωρείται το φαβορί για να διαδεχθεί τον Μπρένταν Ρότζερς, ο οποίος απολύθηκε μετά την ήττα 3-1 από την πρωτοπόρο Χαρτς, όπου αγωνίζεται ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης.

Σε συνέντευξή του στη σκωτσέζικη «Daily Record», ο Snoop Dogg επαίνεσε τον υπηρεσιακό προπονητή Μάρτιν Ο’Νιλ, αλλά τόνισε ότι η επιστροφή του Ποστέκογλου είναι απαραίτητη:

«Πρέπει να σεβόμαστε τον Μάρτιν Ο’Νιλ, θα επιστρέψει όταν τον χρειαστούμε. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να φέρουμε πίσω τον Άντζε (Ποστέκογλου). Οι οπαδοί θα ενθουσιαστούν να τον δουν ξανά στον πάγκο».

Η σχέση του Snoop Dogg με τη Σέλτικ

Ο ράπερ είναι φανατικός οπαδός της Σέλτικ και παρακολουθεί στενά την πορεία της ομάδας, εκφράζοντας παράλληλα την απογοήτευσή του για το ξεκίνημα της φετινής σεζόν. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι θα ήταν πρόθυμος να επενδύσει στον σύλλογο, αν του δινόταν η ευκαιρία:

«Η Σέλτικ είναι ένας τεράστιος σύλλογος. Οι οπαδοί θέλουν να βλέπουν τους καλύτερους παίκτες να αγωνίζονται σε αυτό το θρυλικό στάδιο. Αν μου δινόταν η ευκαιρία να συμμετάσχω, θα ήμουν έτοιμος».

Έχοντας πρόσφατα αποκτήσει μετοχές της Σουόνσι, ο Snoop Dogg δείχνει την επιθυμία του να ενισχύσει τους δεσμούς του με το βρετανικό ποδόσφαιρο.

Επόμενος αγώνας για τη Σέλτικ

Εν αναμονή της πιθανής επιστροφής του Ποστέκογλου, οι παίκτες της Σέλτικ θα ταξιδέψουν στη Δανία για να αντιμετωπίσουν τη Μίντιλαντ την Πέμπτη (6/11, 19:45), σε έναν κρίσιμο αγώνα για την πρόκριση στα τελικά του Europa League.