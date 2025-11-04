Οι αινιγματικές δηλώσεις του προπονητή των Σερρών μετά το 3-0: «Δεν ήρθαμε ποτέ στον Βόλο» (vid)

Με αμήχανο body language και δηλώσεις που σηκώνουν συζήτηση είχε υποδεχθεί το 3-0 ο Χουάν Φεράντο, τότε προπονητής του Πανσερραϊκού και σήμερα το Βόλου.

Οι δηλώσεις του Ντάνιελ Σούντγκρεν έχουν προκαλέσει "σεισμό" στο ελληνικό ποδόσφαιρο τις τελευταίες ώρες, κάνοντας λόγο για στημένους αγώνες μεταξύ Βόλου και Πανσερραϊκού στα περσινά πλέι άουτ.

Και τα δύο παιχνίδια είχαν λήξει με σκορ 3-0 υπέρ των γηπεδούχων, με τον τότε προπονητή των Σερρών, Χουάν Φεράντο, να επιστρέφει φέτος στο τιμόνι του Βόλου, όπου είχε θητεύσει και παλαιότερα.

Με ένα μικρό μειδίαμα είχε απαντήσει πριν έξι μήνες ο Ισπανός προπονητής στην ερώτηση που δέχτηκε στο flash interview του συνδρομητικού καναλιού για τη βαριά ήττα της ομάδας του, μετά το 3-0 στο Πανθεσσαλικό, λέγοντας πως:

«Η γνώμη μου είναι ότι δεν ήρθαμε ποτέ στον Βόλο. Είναι μια περίπλοκη περίοδος. Οι ποδοσφαιριστές κουράζονται και δυσκολεύει η κατάσταση. Φυσικά εμείς πρέπει να κάνουμε το δυνατό για να καταφέρουμε να σώσουμε την κατηγορία».

Για τις κίτρινες κάρτες που έπαιξαν ρόλο και το παιχνίδι που έρχεται ξανά με τον Βόλο: «Νομίζω πλέον όλοι γνωρίζουμε πως πηγαίνει η κατάσταση».

