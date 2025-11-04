«Πλήγμα» για τη Γιουνγκ Μπόις: Τραυματίστηκε ο βασικός της χαφ ενόψει ΠΑΟΚ!

Μεγάλος «πονοκέφαλος» στις τάξεις της Γιουνγκ Μπόις καθώς τραυματίστηκε και μπαίνει στα... πιτς ο βασικός χαφ των Ελβετών, Εντιμίλσον Φερνάντες και χάνει το ματς με τον ΠΑΟΚ!

Όπως μεταδίδουν τα ΜΜΕ της χώρας, ο Εντιμίλσον Φερνάντες εθεάθη με πατερίτσες μετά το τέλος του αγώνα με τη Βασιλεία. Ο βασικός χαφ των Ελβετών εμφανίστηκε ανήσυχος για τον τραυματισμό του, δηλώνοντας πως: «Νομίζω πως έχει γίνει ρήξη στον μυ. Μάλλον θα χρειαστεί αρκετός χρόνος».

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα του τραυματισμού του καθώς αναμένουν τις εξετάσεις, ωστόσο, εκτιμάται ότι θα μείνει εκτός για αρκετές εβδομάδες.

Ο Φερνάντες μετακόμισε το καλοκαίρι στη Γιουνγκ Μπόις, για να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή, αν και κόντρα στη Βασιλεία, χρειάστηκε να αγωνιστεί ως κεντρικός αμυντικός λόγω της απουσίας του αρχηγού, Λορίς Μπενίτο. Πρόλαβε να αγωνιστεί μόλις 20 λεπτά καθώς αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού.

Τα ΜΜΕ της χώρας κάνουν λόγο για «πλήγμα» σε μία δύσκολη περίοδο δεδομένου πως ο Εντιμίλσον Φερνάντες είναι το βασικό 6άρι της ομάδας με 6 ασίστ σε 16 ματς, ενώ έχει το απόλυτο των συμμετοχών στην Ευρώπη (5/5), έχοντας λείψει μόλις... τέσσερα λεπτά.

«Πλέον, ο προπονητής, Χεράρδο Σεοάνε, καλείται να βρει λύση για να καλύψει το κενό που αφήνει η απουσία του», καταλήγουν οι Ελβετοί!

Θυμίζουμε πως ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Γιουνγκ Μπόις στο γήπεδο της Τούμπας το βράδυ της Πέμπτης (6/11, 22.00) στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.