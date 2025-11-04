Το Σάββατο το Ηρακλής-ΠΑΣ Γιάννινα – Δύο ματς του Β’ ομίλου στα Ψαχνά

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής:
Α’ Όμιλος
ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ, ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ 08/11/25 14:00 ACTION 24
ASTERAS AKTOR B’ – KABAΛΑ, ΓΗΠΕΔΟ Θ.ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ 08/11/25 14:00 ATHLETICO.GR
ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ – Π.Α.Ο.Κ Β’, ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΥ 09/11/25 13:00 SPORTAL.GR
NIKH BOΛΟΥ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ, ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 09/11/25 15:00 SPORTAL.GR
NEΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ – ΑΝΑΓ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΔΑΚ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 09/11/25 15:00 SPORTAL.GR
B’ Όμιλος
ΧΑΝΙΑ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ, ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ 08/11/25 15:00 SPORTAL.GR
ΑΙΓΑΛΕΩ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΨΑΧΝΩΝ 08/11/25 15:00 SPORTAL.GR
ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ, ΔΗΜ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ -ΚΑΛΑΜΑΤΑ 09/11/25 14:00 ACTION 24
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ – ΜΑΡΚΟ ,ΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ 09/11/25 15:00 SPORTAL.GR
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ATHENS KALLITHEA FC, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΨΑΧΝΩΝ 10/11/25 15:00 SPORTAL.GR