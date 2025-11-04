Κατσουράνης: «Ο Παναθηναϊκός τον Γενάρη θα τους φτάσει όλους»! (vid)

Αισιόδοξος για το μέλλον του Παναθηναϊκού τη φετινή σεζόν εμφανίστηκε ο Κώστας Κατσουράνης, τονίζοντας ότι το σκορ του αγώνα με τον Βόλο συνιστά μαγική εικόνα.

Ο Κώστας Κατσουράνης μίλησε στην εκπομπή των Betarades για την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό κι έκανε λόγο για ένα από τα καλύτερα παιχνίδια των Πρασίνων στη μετά Γιοβάνοβιτς εποχή.

«Μια φορά στις δέκα συμβαίνει τέτοια ήττα. Ο Παναθηναϊκός είχε περισσότερη ένταση στο παιχνίδι του, έδωσε ρόλο στον Τσιριβέγια, μου άρεσε πολύ. Έπαιξε κυριαρχικό ποδόσφαιρο απέναντι σε μια καλή ομάδα. Έχασε ευκαιρίες, αλλά είχε ισορροπία και δεν κινδύνεψε ιδιαίτερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Κατσουράνης στάθηκε και στο διάστημα από το 20’ μέχρι το 35’, όπου κατά τη γνώμη του οι «πράσινοι» είχαν το μοναδικό τους κενό: «Εκεί ήταν το κακό διάστημα. Δεν έγινε φάουλ στη φάση του γκολ, όμως αυτά συμβαίνουν. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε από τα πιο καλά του ματς από την περίοδο του Γιοβάνοβιτς».

Παράλληλα, επεσήμανε πως η ομάδα παρουσιάζει έλλειψη αυτοπεποίθησης στο τελευταίο τρίτο, κάτι που χρειάζεται χρόνο για να διορθωθεί: «Δεν έχει και μπακ ο Παναθηναϊκός που να του δώσουν πράγματα στην επίθεση. Πρέπει να δώσουμε υπομονή και χρόνο στον προπονητή».

Κλείνοντας, ο πρώην αρχηγός του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ελλάδας εξέφρασε την πίστη του πως η ομάδα θα βελτιωθεί σημαντικά τους επόμενους μήνες: «Το σκορ είναι μαγική εικόνα. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε καλή απόφαση και τελικές, αλλά η εικόνα του ήταν πολύ θετική. Εγώ βλέπω πως με τον Μπενίτεθ, ο Τσιριβέγια και ο Τσέριν είναι πιο ψηλά στο γήπεδο. Ο Παναθηναϊκός θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Τον Γενάρη θα τους φτάσει όλους».