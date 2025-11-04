Φανταστείτε τι γίνεται στις κατηγορίες από κάτω...

Ο Σούντγκρεν σοκάρει... τώρα που λείπει και το ελληνικό ποδόσφαιρο έπεσε πάλι από τα σύννεφα. Γράφει ο Χρήστος Σταθόπουλος.

Ο Ντάνιελ Σούντγκρεν άνοιξε το στόμα του και... πέρασε την κόκκινη γραμμή. Κι αυτό που βγήκε ήταν κραυγή. Ο Σουηδός πρώην παίκτης του Άρη κατήγγειλε με ονόματα και ημερομηνίες ότι πέρυσι στήθηκαν δύο αγώνες: Πανσερραϊκός – Βόλος, και μάλιστα στους αγώνες των play-out. Ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, που φόρεσε φανέλα ελληνικής ομάδας, βγαίνει δημόσια και λέει «ντρεπόμουν σαν σκύλος». Και το ελληνικό ποδόσφαιρο... έπεσε πάλι απο τα σύννεφα.

Αν ισχύουν όσα λέει ο Σούντγκρεν, τότε μιλάμε για ανοιχτό σκάνδαλο, για χειραγώγηση με ονοματεπώνυμο. Κανένας δεν έχει κινηθεί ακόμα, φυσικά, η ενημέρωση υπάρχει εδώ και καιρό απο τα... καμπανάκια της Sportsradar, αλλά προς ώρας, ούτε η Λίγκα, ούτε η ΕΠΟ, ούτε οι εισαγγελείς έχουν φανεί. Σαν να φοβούνται πως αν σηκώσουν το χαλί, θα ξεχυθεί τόση βρωμιά που δεν θα καθαρίζει ποτέ.

Η μαρτυρία του Σουηδού είναι γροθιά στο στομάχι γιατί περιγράφει αυτό που όλοι «ξέρουμε» αλλά κανείς δεν τολμά να παραδεχτεί. Αγώνες-παρωδίες, γκολ που μυρίζουν χιλιόμετρα μακριά, ομάδες που «σώζονται» πάντα με τον ίδιο τρόπο, παίκτες που παίζουν χωρίς μάτια. Κι όλα αυτά σε μια κατηγορία που είναι «επαγγελματική». Αν αυτό συμβαίνει στη βιτρίνα, φαντάσου τι γίνεται στο υπόγειο, στις χαμηλότερες κατηγορίες, εκεί όπου δεν έχει τόσο εκτυφλωτικά φώτα, δεν υπάρχει VAR. Λογικά, εκεί το ποδόσφαιρο δεν αλλοιώνεται, δολοφονείται.

Και μέσα σε όλο αυτό, υπάρχει και το κερασάκι της θεσμοθετημένης ανοχής: για να υποβιβαστεί μια ομάδα στην Ελλάδα επειδή έστησε παιχνίδια, πρέπει να πιαστεί τρεις φορές. Δηλαδή δύο φορές συγχωρείται. Το τρίτο είναι το «εντάξει, τώρα το παρακάνατε». Είναι ένας νόμος που δεν τιμωρεί το έγκλημα, το νομιμοποιεί. Μια διάταξη-σκάνδαλο, φτιαγμένη για να κλείνει στόματα, όχι να ανοίγει φακέλους.

Αυτό το νομικό πλαίσιο είναι η απόλυτη ειρωνεία. Τιμωρεί τους ειλικρινείς και προστατεύει τους ψεύτες. Γιατί ο τίμιος παίκτης δεν έχει πού να μιλήσει, ή θα πρέπει να φύγει από τη χώρα όπως στην προκειμένη περίπτωση, και ο ανέντιμος ξέρει ότι ακόμα κι αν πιαστεί, έχει άλλες δύο ζωές στο ποδοσφαιρικό του «βιντεοπαιχνίδι». Το αποτέλεσμα είναι ένα: το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει γίνει ο παράδεισος των θρασύτατων και η κόλαση των καθαρών.

Ο Σούντγκρεν δεν μίλησε για φήμες. Μίλησε για συγκεκριμένα ματς. Για καταστάσεις που έζησε, όχι που άκουσε. Και το έκανε γιατί -μάλλον- κουράστηκε να συμμετέχει σ’ ένα ψέμα. Ένας παίκτης από τη Σουηδία χρειάστηκε να έρθει στην Ελλάδα για να καταλάβει πώς είναι να ντρέπεσαι για το ίδιο το άθλημα. Και γύρισε στη χώρα του να το πει. Εμείς; Εμείς συνεχίζουμε να το... δουλεύουμε εσωτερικά.

Αν δεν τρέξουν... χθες οι εξελίξεις, αν δεν κινηθούν θεσμοί, αν δεν υπάρξει παρέμβαση Εισαγγελέα και UEFA, τότε δεν θα φταίει ο Σούντγκρεν που μίλησε, θα φταίμε εμείς που δεν αντέξαμε να τον ακούσουμε. Γιατί πίσω από τα λόγια του δεν υπάρχει μόνο η καταγγελία, υπάρχει ο καθρέφτης. Κι αυτός ο καθρέφτης δείχνει ένα ποδόσφαιρο που εκτός από άρρωστο είναι σάπιο μέχρι το κόκαλο.

Όταν φτάνουμε στο σημείο να χρειάζεται κάποιος να το πει απ’ έξω για να το καταλάβουμε από μέσα, τότε ίσως να μην αξίζουμε ούτε τα δάκρυα των οπαδών ούτε τον ιδρώτα των λίγων που παίζουν τίμια. Ο Σούντγκρεν είπε την αλήθεια. Το ερώτημα είναι αν η Ελλάδα αντέχει να τη δει.