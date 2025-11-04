MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Παπαθεοδώρου: «Λαλίστατος από χθες ο Σούντγκρεν, περιμένει κλήση των Αρχών» (vid)

Ποδόσφαιρο
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Δείτε το σχόλιο του Βασίλη Παπαθεοδώρου, στην εκπομπή Center Fox, για όλες τις εξελίξεις στην υπόθεση των καταγγελιών του Ντάνιελ Σούντγκρεν.
