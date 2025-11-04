Η τακτική τελειότητα της PSV: Κατοχή, πρέσινγκ και το... φαινόμενο Σαϊμπάρι!

To SDNA ακτινογραφει την PSV, αποψινή αντίπαλο του Ολυμπιακού. Η τακτική τελειότητα, η κατοχή μπάλας και το αήττητο με το μοντελο Μπος στην πλήρη εξέλιξη του. Οι «πυλώνες» Σαϊμπάρι, Πέπι και Φέερμαν!

Η Αϊντχόφεν επιβεβαίωσε εκ νέου την εξαιρετική της φόρμα, επικρατώντας άνετα με 5-2 της Φορτούνα Σίταρντ, σε ένα ματς που περισσότερο θύμιζε… προπόνηση. Το παιχνίδι ουσιαστικά κρίθηκε από το πρώτο κιόλας ημίχρονο, όταν προηγήθηκε 3-0. Πρωταγωνιστής για ακόμη μία φορά ο Σαϊμπάρι, ο οποίος σημείωσε δύο γκολ και έφτασε τα έξι στα τρία τελευταία παιχνίδια της ομάδας.



Στην κορυφή της Eredivisie



Η PSV παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας συγκάτοικο τη Φέγενορντ. Στη League Phase του Champions League, πέτυχε την πρώτη της νίκη την προηγούμενη αγωνιστική και το έκανε με εντυπωσιακό τρόπο, διαλύοντας τη Νάπολι με 6-2 στο «Φίλιπς Στάντιον».



Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 31’, ανέτρεψε την κατάσταση πριν τη λήξη του πρώτου μέρους (1-1 στο 35’, 2-1 στο 38’). Με το 3-1 στο 54’ και την αποβολή παίκτη της Νάπολι στο 76’, το έργο της έγινε ακόμη πιο εύκολο, με αποτέλεσμα να πετύχει τρία ακόμη τέρματα από το 80’ έως το 89’, μετατρέποντας το φινάλε σε θρίαμβο.

Με αυτό το αποτέλεσμα, έφτασε τους τέσσερις βαθμούς έπειτα από τρεις αγωνιστικές, αυξάνοντας σημαντικά τις πιθανότητες πρόκρισής της στην επόμενη φάση. Το αποψινό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό θεωρείται καθοριστικό για τη συνέχεια της League Phase, καθώς έπονται οι αναμετρήσεις με Λίβερπουλ (εκτός), Ατλέτικο Μαδρίτης (εντός), Νιουκάστλ (εκτός) και Μπάγερν Μονάχου (εντός).



Αήττητη σε οχτώ παιχνίδια

Από τις 16 Σεπτεμβρίου, η PSV παραμένει αήττητη σε πρωτάθλημα και Champions League (6 νίκες, 2 ισοπαλίες). Τελευταία ήττα, εκτός έδρας ήταν το 3-2 από τους Γκόου Αχέντ Ιγκλς τον περασμένο Μάρτιο, με απολογισμό 10 νίκες και 2 ισοπαλίες από τότε.

Οι βασικοί «πυλώνες» της PSV



Η PSV Αϊντχόφεν της σεζόν 2025/26 διαθέτει μισή ντουζίνα παικτών που αποτελούν τον κορμό και καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την αγωνιστική της ταυτότητα.



Πέπι



Ο Αμερικανός φορ έχει πλέον καθιερωθεί ως ο βασικός επιθετικός της ομάδας και φορά τη φανέλα με το νούμερο 9, κάτι που συμβολίζει τη θέση-κλειδί που κατέχει. Η διοίκηση τον «έδεσε» με νέο συμβόλαιο έως το 2030, δείχνοντας ότι αποτελεί το πρόσωπο του μέλλοντος για τον σύλλογο. Στο γήπεδο, ο Πέπι είναι ο παίκτης που μετατρέπει τη συνεχή δημιουργία της PSV σε γκολ. Η ικανότητά του να κινείται έξυπνα ανάμεσα στις γραμμές, να παίζει με πλάτη και να εκμεταλλεύεται τις κάθετες πάσες τον καθιστούν απαραίτητο για το επιθετικό μοντέλο του Πέτερ Μπος.



Σαϊμπάρι



Ο γεννημένος στην Τεράσα της Ισπανίας, δημιουργικός μέσος Ισμαίλ Σαϊμπάρι ολοκλήρωσε την περσινή σεζόν με 15 γκολ και 14 ασίστ σε 44 εμφανίσεις, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως κινητήριος μοχλός της PSV. Η ολλανδική ομάδα τον ανακάλυψε όταν αγωνιζόταν στα τμήματα υποδομής της Γκενκ και τον ενέταξε στη δεύτερη ομάδα της χωρίς να δαπανήσει χρήματα.



Του προσέφερε χρόνο και εμπιστοσύνη για να εξελιχθεί σε έναν ποδοσφαιριστή που σήμερα η αξία του ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μέχρι στιγμής έχει πετύχει 10 γκολ! Το περασμένο καλοκαίρι αποτέλεσε μεταγραφικό στόχο της Μίλαν, η οποία προσπάθησε επί εβδομάδες να τον αποκτήσει. Ήταν εκείνος που σκόραρε στο εκτός έδρας 1-1 με τη Λεβερκούζεν, aαλλά και απέναντι στη Νάπολι, ενώ πέρσι σημείωσε συνολικά τρία γκολ στην ευρωπαϊκή πορεία της PSV έως τους «16». ΣΤην Eredivisie έχει μέχρι στιγμής 8 γκολ, εκ των οποίων τα πέντε στις δύο πιο πρόσφατες αναμετρήσεις με Φορτούνα Σιτάρντ (2) και Φέγενορντ (3)!



Φέερμαν



Στον άξονα, ο Τζόι Φέερμαν είναι ίσως ο πιο κομβικός παίκτης της ομάδας. Είναι ο οργανωτής, ο ρυθμιστής του παιχνιδιού και ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην άμυνα και την επίθεση. Με την υψηλή του τεχνική, τη διορατικότητα και την ικανότητα να πασάρει κάθετα ή να αλλάζει πλευρά, ο Φέερμαν επιτρέπει στην PSV να κρατά την μπάλα και να ελέγχει τον ρυθμό του αγώνα. Επίσης, με τις μεταβιβάσεις του ανοίγει χώρους για τους εξτρέμ και τους επιθετικούς. Η πρόσφατη ανανέωση του συμβολαίου του έως το 2028 επιβεβαιώνει ότι η ομάδα τον θεωρεί ακρογωνιαίο λίθο του τακτικού της σχεδίου.

Φλαμίνγκο



Στην άμυνα, ο Ράιαν Φλαμίνγκο έχει αναδειχθεί ως ένας από τους πιο υποσχόμενους νέους μπακ στην Ολλανδία. Παρότι νεαρός, δείχνει ωριμότητα, εξαιρετική ανάγνωση του παιχνιδιού και ικανότητα να παίζει με την μπάλα στα πόδια, στοιχείο απαραίτητο για μια ομάδα που χτίζει από πίσω. Ο Φλαμίνγκο βοηθάει την PSV να διατηρεί την αμυντική της συνοχή όταν οι full-backs ανεβαίνουν ψηλά, κάτι που είναι κρίσιμο σε ένα σύστημα που παίζει με ρίσκο και απαιτεί συνεχή συγκέντρωση.



Ντεστ



Στα πλάγια της άμυνας, ο Σερτζίνιο Ντεστ επέστρεψε τον περασμένο Μάρτιο μετά από σοβαρό τραυματισμό και αποτελεί καθοριστικό στοιχείο για το πώς η PSV εκμεταλλεύεται το πλάτος. Ο Αμερικανός είναι δυναμικός, γρήγορος και έχει εξαιρετική τεχνική, χαρακτηριστικά που του επιτρέπουν να συνεισφέρει τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Ο ρόλος του είναι σημαντικός, καθώς στο σύστημα του Μπος οι full-backs είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη, την κυκλοφορία και την κάλυψη του χώρου στις μεταβάσεις.

Γκασιορόφσκι



Ένας ακόμα παίκτης που ξεχωρίζει φέτος είναι ο Γιαρέκ Γκασιορόφσκι. Ο νεαρός Ισπανός στόπερ, προϊόν των ακαδημιών της Βαλένθια, εντάχθηκε στο πρότζεκτ της PSV ως μια μακροπρόθεσμη επένδυση για την άμυνα. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, έχει δείξει ωριμότητα και εξαιρετική ψυχραιμία με την μπάλα. Η παρουσία του προσθέτει βάθος και δίνει στον Μπος τη δυνατότητα να διαχειρίζεται καλύτερα το rotation στην άμυνα, ειδικά σε μια ομάδα που πιέζει ψηλά και χρειάζεται αμυντικούς με ταχύτητα και καλή τεχνική.

Ο τρόπος παιχνιδιού του Μπος

Η PSV Αϊντχόφεν της σεζόν 2025/26 υπό τον Πέτερ Μπος παρουσιάζει ένα από τα πιο ολοκληρωμένα και σύγχρονα αγωνιστικά μοντέλα στην Ευρώπη. Η ταυτότητά της βασίζεται σε έντονη κατοχή μπάλας, επιθετικό πρέσινγκ, δημιουργία πλάτους με full-backs και συνεχή κίνηση χωρίς την μπάλα.

Το σύστημα



Η βασική διάταξη που χρησιμοποιεί ο Μπος είναι το 4-2-3-1, το οποίο όμως μετατρέπεται εύκολα σε 4-3-3 ή 3-2-5 ανάλογα με τη φάση του παιχνιδιού. Στην κατοχή, η ομάδα ανεβάζει τους full-backs ψηλά και σχηματίζει τριάδα στην άμυνα με τον έναν αμυντικό χαφ να χαμηλώνει, επιτρέποντας την ανάπτυξη από πίσω με ασφάλεια και αριθμητικό πλεονέκτημα. Όταν αμύνεται, το σχήμα μετατρέπεται σε 4-5-1, με τις γραμμές να μένουν κοντά για να περιορίζεται ο χώρος ανάμεσα στις ζώνες.



Η κατοχή μπάλας

Η φιλοσοφία του Μπος στηρίζεται στην κατοχή. Η PSV διατηρεί ποσοστά γύρω στο 60-65 % και στην έννοια του “positional play”: δηλαδή στην έξυπνη τοποθέτηση των παικτών ώστε να ανοίγουν διαρκώς γραμμές πάσας και να προσελκύουν την πίεση για να την εκμεταλλευτούν. Η ομάδα επιδιώκει να πνίξει τον αντίπαλο με γρήγορο πρέσινγκ από την πρώτη γραμμή, με τον φορ και τους τρεις μεσοεπιθετικούς να πιέζουν έντονα κάθε οπισθοχώρηση ή πάσα προς τα πίσω.

Παίζοντας από τα άκρα



Η PSV χρησιμοποιεί πολύ τα άκρα, όπου οι full-backs και οι εξτρέμ δημιουργούν υπεραριθμίες. Οι εξτρέμ συχνά συγκλίνουν προς τα μέσα, ενώ τα μπακ ανεβαίνουν ή συγκλίνουν κεντρικά ως “inverted full-backs” για να στηρίξουν το build-up. Η εναλλαγή αυτών των κινήσεων ανοίγει χώρους είτε για κάθετες πάσες είτε για σέντρες από τα πλάγια. Παράλληλα, η ομάδα είναι εξαιρετική στις κάθετες μεταβάσεις. Όταν κλέβει ψηλά, επιχειρεί άμεσα να εκμεταλλευτεί τον χώρο πίσω από την άμυνα του αντιπάλου, είτε με κάθετη πάσα είτε με γρήγορη ανάπτυξη από τα άκρα.

Στο κέντρο, ο διπλός άξονας λειτουργεί ισορροπημένα. Ο ένας χαφ μένει πιο πίσω ως “regista” για να οργανώνει και να προστατεύει την άμυνα, ενώ ο άλλος κινείται πιο μπροστά, στηρίζοντας το πρέσινγκ ή μπαίνοντας στην περιοχή ως τρίτος επιθετικός. Αυτή η δομή επιτρέπει στην PSV να έχει αριθμητική υπεροχή στο κέντρο και παράλληλα να διατηρεί ισορροπία όταν επιτίθεται με πολλούς παίκτες.



Τα πλεονεκτήματα

Τα κύρια πλεονεκτήματα της ομάδας είναι η κατοχή, το οργανωμένο πρέσινγκ και η ικανότητά της να δημιουργεί ευκαιρίες με διαφορετικούς τρόπους, από πλάγια, από τον άξονα, ή με κάθετες πάσες. Ο ρυθμός και η ένταση του παιχνιδιού είναι σταθερά υψηλά, και οι νεαροί παίκτες προσαρμόζονται εύκολα χάρη στην καθαρή τακτική φιλοσοφία του προπονητή. Η PSV σκοράρει ποικιλοτρόπως και σπάνια παίζει προβλέψιμα.

Οι αδυναμίες



Η πιο σημαντική εντοπίζεται στις αντεπιθέσεις των αντιπάλων. Όταν η ομάδα πιέζει ψηλά και οι full-backs ανεβαίνουν, αφήνονται κενά πίσω που μπορούν να εκμεταλλευτούν γρήγοροι αντίπαλοι. Επίσης, αν οι επιθετικοί και οι εξτρέμ δεν συμμετάσχουν σωστά στην επαναφορά, η άμυνα εκτίθεται. Παράλληλα, όταν οι αντίπαλοι κλείνονται χαμηλά και δεν υπάρχει χώρος, η PSV δυσκολεύεται να διασπάσει άμυνες που αμύνονται μαζικά.

Οι ρόλοι των παικτών είναι σαφώς καθορισμένοι. Τα μπακ πρέπει να υποστηρίζουν τόσο το πλάτος όσο και το build-up, οι χαφ να κρατούν τις ισορροπίες, οι εξτρέμ να αλλάζουν συνεχώς θέσεις και να δημιουργούν ρήγματα, ενώ ο επιθετικός έχει διπλό ρόλο: να κρατάει την μπάλα για να ανέβει η ομάδα και να εκμεταλλεύεται τα κενά στην πλάτη της άμυνας.

Όταν προηγείται, η ομάδα επιδιώκει να διατηρήσει τον έλεγχο με την μπάλα και να χαμηλώσει λίγο το ρίσκο, με τα μπακ να παραμένουν πιο συγκρατημένα. Όταν κυνηγά το σκορ, ο Μπος αλλάζει σε πιο επιθετικό 4-3-3, ανεβάζει τους χαφ και αυξάνει την πίεση. Ενάντια σε ομάδες που παίζουν χαμηλά, η PSV επιδιώκει να ανοίξει τον χώρο με rotation στις πλευρές και γρήγορες αλλαγές παιχνιδιού, ενώ απέναντι σε ομάδες με ισχυρή μετάβαση επιλέγει πιο προσεκτική πίεση και πιο συμπαγή άμυνα.



Δείτε πως η PSV συνέτριψε με 6-2 τη Νάπολι...