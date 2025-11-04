Σε δίκη για υπόθεση βιασμού ο Μπεν Γιεντέρ και ο αδερφός του!

Ο Βισάμ Μπεν Γιεντέρ βρίσκεται εκ νέου στο επίκεντρο της δικαστικής επικαιρότητας, καθώς μαζί με τον αδερφό του, Σαμπρί, θα καθίσουν στο εδώλιο για υπόθεση βιασμού και σεξουαλικής κακοποίησης που φέρεται να συνέβη το καλοκαίρι του 2023.

H απόφαση για παραπομπή τους σε δίκη ανακοινώθηκε το πρωί της Δευτέρας (3/11) από το δικαστήριο του Άλπ-Μαριτίμ, που είναι αρμόδιο για σοβαρά ποινικά αδικήματα, όπως βιασμούς και επιθέσεις κατά της γενετήσιας ελευθερίας.

Οι κατηγορίες

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δύο αδερφοί αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες για βιασμό, απόπειρα βιασμού και σεξουαλική επίθεση, μετά από καταγγελία δύο νεαρών γυναικών. Οι ίδιες υποστήριξαν ότι υπέστησαν κακοποίηση σε διαμέρισμα κοντά στο Μονακό.

Μετά από περισσότερα από δύο χρόνια ερευνών, ο ανακριτής αποφάσισε την παραπομπή τους σε δίκη, ενώ μέχρι τότε παραμένουν υπό δικαστική επιτήρηση.

Η υπερασπιστική γραμμή

Η δικηγόρος του ποδοσφαιριστή, Σοφία Κερμπάα, ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, υπογραμμίζοντας πως ο πελάτης της «αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες από την πρώτη στιγμή».

Το παρελθόν και οι δικαστικές περιπέτειες

Την περίοδο των φερόμενων γεγονότων, ο Μπεν Γιεντέρ ήταν αρχηγός της Μονακό, ενώ σήμερα αγωνίζεται στη Σακαριασπόρ της Τουρκίας. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο 35χρονος διεθνής βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη:

Είχε τιμωρηθεί με πρόστιμο 90.000 ευρώ για ψυχολογική βία εις βάρος της συζύγου του.

Το 2020, πλήρωσε σχεδόν 134.000 ευρώ στην Ισπανία για φοροδιαφυγή , όταν αγωνιζόταν στη Σεβίλλη.

Τον Νοέμβριο του 2024, του επιβλήθηκε ανασταλτική ποινή φυλάκισης δύο ετών για υπόθεση σεξουαλικής επίθεσης σε γυναίκα, δύο μήνες πριν από την παρούσα δίκη.

Η υπόθεση προκαλεί έντονο ενδιαφέρον στη Γαλλία, καθώς ο Μπεν Γιεντέρ υπήρξε ένας από τους πιο σταθερούς και δημοφιλείς επιθετικούς του γαλλικού ποδοσφαίρου, με πολυετή παρουσία στη Ligue 1 και διεθνείς συμμετοχές με τα «τρικολόρ».