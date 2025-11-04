Όλα τα φώτα στραμμένα στα αποψινά (4/11) ντέρμπι της Ευρώπης!

Οι πρώτες σέντρες (19:45)
Η αγωνιστική ξεκινά με δύο σημαντικά παιχνίδια:
-
Νάπολι – Άιντραχτ Φρανκφούρτης: Οι Ιταλοί θέλουν τη νίκη για να αναρριχηθούν στη βαθμολογία, απέναντι στους Γερμανούς που “καίγονται” για βαθμούς.
-
Σλάβια Πράγας – Άρσεναλ: Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα δοκιμάζεται σε δύσκολη έδρα, γνωρίζοντας ότι η νίκη θα τη φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην πρωτιά της βαθμολογίας.
Το «βαρύ πυροβολικό» στις 22:00
Το βράδυ αναμένονται οι μεγάλες μάχες των φαβορί:
-
Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου: Επανάληψη ενός κλασικού ευρωπαϊκού ζευγαριού, με τον Εμπαπέ και τον Κέιν να κοντράρονται σε ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα παιχνίδια της βραδιάς.
-
Ατλέτικο Μαδρίτης – Σεν Ζιλουάζ: Οι «ροχιμπλάνκος» θέλουν το τρίποντο-ανάσα μπροστά στο κοινό τους.
-
Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν: Οι Πειραιώτες επιστρέφουν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και κυνηγούν μια μεγάλη νίκη που θα κρατήσει ζωντανές τις ελπίδες πρόκρισης.
-
Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης: Το απόλυτο ντέρμπι της βραδιάς! Μια σύγκρουση με… άρωμα τελικού ανάμεσα σε δύο ποδοσφαιρικές υπερδυνάμεις, με την επιστροφή του... Μαδριλένου πλέον Άρνολντ στο παλιό του σπίτι.
-
Μπόντο Γκλιμτ – Μονακό και Γιουβέντους – Σπόρτινγκ Λισαβόνας: Αγώνες με ξεχωριστό ενδιαφέρον για τις μάχες της δεύτερης θέσης, με... ελληνικό άρωμα Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη.
-
Τότεναμ – Κοπεγχάγη: Οι Λονδρέζοι θέλουν να επιβεβαιώσουν τον τίτλο του φαβορί κόντρα στην... παρέα του Κοτάρσκι.
Aναλυτικά το πρόγραμμα:
19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Σλάβια Πράγας – Άρσεναλ UEFAChampionsLeague
19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Νάπολι – Άιντραχτ Φρανκφούρτης UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μπόντο Γκλιμτ – Μονακό UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Ουνιόν Σεν-ΖιλουάζUEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Τότεναμ – Κοπεγχάγη UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Γιουβέντους – Σπόρτινγκ Λισαβόνας UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ολυμπιακός – PSV Αϊντχόφεν UEFA Champions League