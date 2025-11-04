Όλα τα φώτα στραμμένα στα αποψινά (4/11) ντέρμπι της Ευρώπης!

Η καρδιά του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου χτυπά απόψε (Τρίτη, 4 Νοεμβρίου) με σπουδαίες αναμετρήσεις για την league phase του UEFA Champions League. Οι κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης επιστρέφουν στη δράση, με προγράμματα που υπόσχονται γκολ, ένταση και συγκινήσεις.

Οι πρώτες σέντρες (19:45)

Η αγωνιστική ξεκινά με δύο σημαντικά παιχνίδια:

Νάπολι – Άιντραχτ Φρανκφούρτης : Οι Ιταλοί θέλουν τη νίκη για να αναρριχηθούν στη βαθμολογία, απέναντι στους Γερμανούς που “καίγονται” για βαθμούς.

Σλάβια Πράγας – Άρσεναλ: Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα δοκιμάζεται σε δύσκολη έδρα, γνωρίζοντας ότι η νίκη θα τη φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην πρωτιά της βαθμολογίας.

Το «βαρύ πυροβολικό» στις 22:00

Το βράδυ αναμένονται οι μεγάλες μάχες των φαβορί:

Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου : Επανάληψη ενός κλασικού ευρωπαϊκού ζευγαριού, με τον Εμπαπέ και τον Κέιν να κοντράρονται σε ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα παιχνίδια της βραδιάς.

Ατλέτικο Μαδρίτης – Σεν Ζιλουάζ : Οι «ροχιμπλάνκος» θέλουν το τρίποντο-ανάσα μπροστά στο κοινό τους.

Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν : Οι Πειραιώτες επιστρέφουν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και κυνηγούν μια μεγάλη νίκη που θα κρατήσει ζωντανές τις ελπίδες πρόκρισης.

Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης : Το απόλυτο ντέρμπι της βραδιάς! Μια σύγκρουση με… άρωμα τελικού ανάμεσα σε δύο ποδοσφαιρικές υπερδυνάμεις, με την επιστροφή του... Μαδριλένου πλέον Άρνολντ στο παλιό του σπίτι.

Μπόντο Γκλιμτ – Μονακό και Γιουβέντους – Σπόρτινγκ Λισαβόνας : Αγώνες με ξεχωριστό ενδιαφέρον για τις μάχες της δεύτερης θέσης, με... ελληνικό άρωμα Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη.

Τότεναμ – Κοπεγχάγη: Οι Λονδρέζοι θέλουν να επιβεβαιώσουν τον τίτλο του φαβορί κόντρα στην... παρέα του Κοτάρσκι.

Aναλυτικά το πρόγραμμα:

19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Σλάβια Πράγας – Άρσεναλ UEFAChampionsLeague

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Νάπολι – Άιντραχτ Φρανκφούρτης UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μπόντο Γκλιμτ – Μονακό UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Ουνιόν Σεν-ΖιλουάζUEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Τότεναμ – Κοπεγχάγη UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Γιουβέντους – Σπόρτινγκ Λισαβόνας UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ολυμπιακός – PSV Αϊντχόφεν UEFA Champions League