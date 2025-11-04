Σάλος με τον γιο του ιδιοκτήτη της Λάτσιο για απρεπές μήνυμα σε influencer: «Πόσα θέλεις;» (pic)

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στην Ιταλία η συμπεριφορά του Ενρίκο Λοτίτο, γιου του προέδρου της Λάτσιο, Κλαούντιο Λοτίτο, ο οποίος εμπλέκεται σε σκάνδαλο λόγω ενός απρεπούς μηνύματος που έστειλε σε γνωστό μοντέλο μέσω Instagram.

Σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ, ο Ενρίκο, που έχει και επίσημο ρόλο στη γυναικεία ομάδα της Λάτσιο, επικοινώνησε με την influencer Μαρτίνα Μπούτσι και της έγραψε «quonto vuoi per scopare» — φράση που μεταφράζεται ως «πόσα χρήματα θέλεις για να κάνουμε σεξ».

Η προκλητική του κίνηση προκάλεσε οργισμένες αντιδράσεις, τόσο στα social media όσο και στον χώρο του ποδοσφαίρου, καθώς θεωρήθηκε άκρως ανάρμοστη για άτομο που κατέχει θέση ευθύνης σε γυναικείο αθλητικό τμήμα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομα των Λοτίτο προκαλεί αντιδράσεις. Ο πατέρας του, Κλαούντιο Λοτίτο, έχει πολλές φορές απασχολήσει τα μέσα με τις δηλώσεις του, που συχνά κινούνται στα όρια της πρόκλησης.

Πρόσφατα, απαντώντας σε φίλαθλο που του επεσήμανε ότι η Λάτσιο θα μπορούσε να βρίσκεται στο Champions League αν είχε κάνει καλύτερες μεταγραφές, ο πρόεδρος ξέσπασε:

«Τι δουλειά κάνεις; Είσαι οδηγός ταξί; Μίλα λοιπόν για αυτά που γνωρίζεις. Να σου πω εγώ ποια είναι η πιο σύντομη διαδρομή για να πας κάπου; Το πρόβλημα δεν είναι οι μεταγραφές, αλλά οι παίκτες που πετάνε την μπάλα άουτ στα πέναλτι!».

Στη συνέχεια, αναφερόμενος στον επιθετικό Τιτζάνι Νόσλιν, πρόσθεσε:

«Κόστισε 18 εκατομμύρια ευρώ. Ο προπονητής τον ζήτησε, όχι εγώ. Και τώρα μου λέει “Τι συνέβη; Πέρυσι ήταν φαινόμενο!”. Οι ποδοσφαιριστές είναι περίεργοι τύποι… δεν είναι και τα πιο έξυπνα άτομα του κόσμου. Αν ήταν, δεν θα έπαιζαν μπάλα!».