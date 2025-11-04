Σούντγκρεν για την ανακοίνωση του Βόλου: «Είπα μόνο την αλήθεια, ας μου κάνουν μήνυση»

Επιμένει ο Ντάνιελ Σούντγκρεν σε όσα υποστήριξε για τους περσινούς αγώνες των πλέι άουτ μεταξύ Βόλου και Πανσερραϊκού.

Ο Σουηδός δεξιός μπακ πήρε θέση για την ανακοίνωση του Βόλου ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του, τονίζοντας ότι ο ίδιος είπε μόνο την αλήθεια.

«Ναι, εντάξει, θα με μηνύσουν. Δεν το ήξερα αυτό. Ήμουν συγκεντρωμένος στο παιχνίδι της ομάδας μου. Δεν ξέρω για ποιο λόγο θα με μηνύσουν. Νιώθω ότι το ποδόσφαιρο έρχεται πάντα πρώτο. Παίζω και αγαπώ αυτό το άθλημα από τότε που ήμουν πέντε χρονών. Το μόνο που είπα ήταν η αλήθεια. Λοιπόν, αν οι άνθρωποι θέλουν να με μηνύσουν γι' αυτό, τότε μπορούν να το κάνουν», ανέφερε ο Σούντγκρεν.

