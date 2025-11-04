Ο Τύπος αναλύει τη δουλειά που έχει μπροστά του ο Μπενίτεθ, το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αϊντχόφεν και την ανάγκη της ΑΕΚ.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΗΦΑΚΗΣ – LIVE SPORT

Μια και στον Παναθηναϊκό δεν ντρέπεται κανείς (!), ντράπηκε ο Ράφα Μπενίτεθ που δεν έχει καμία ευθύνη για το έκτρωμα που περιέφερε την ιστορική πράσινη φανέλα. Οι Πράσινοι γνώρισαν την πρώτη ήττα επί ημερών Μπενίτεθ μπροστά σε 7.000 οπαδούς τους στο Πανθεσσαλικό. Όπως είναι φυσιολογικό, μετά το σφύριγμα της λήξης επικρατούσε έντονη δυσαρέσκεια στις τάξεις των φιλάθλων. Ο Ισπανός το αντιλήφθηκε και προχώρησε σε μία πολύ ωραία κίνηση: με χειρονομίες έδειξε να απολογείται για το αρνητικό αποτέλεσμα, αποδεικνύοντας ότι κατανοεί την πικρία τους. Προτού προχωρήσω, θα τονίζω ένα πράγμα; αφήστε τον Μπενίτεθ να κάνει τη δουλειά του. Να διώξει όσους δεν κάνουν και να ζητήσει αυτούς που θα ξανακάνουν τον Παναθηναϊκό μεγάλο και όχι… μικρομάγαζο χωριού!

Διότι, όχι ο σπουδαίος Ισπανός προπονητής, αλλά ούτε ο… μάγος Μέρλιν μπορεί να φτιάξει ομάδα με το ρόστερ που δημιούργησαν Βιτόρια και Παπαδημητρίου. Μιλάμε για ένα σύνολο χωρίς αθλητικά στοιχεία και με ποιότητα που ταιριάζει σε “μικρομεσαίες” ομάδες, όχι για τον Παναθηναϊκό που (υποτίθεται) ότι χτίστηκε για να πάρει το πρωτάθλημα… Ο Μπενίτεθ προσπάθησε να αλλάξει τα δεδομένα με σύστημα και πρόσωπα, αλλά αποτέλεσμα δεν είδε με τα “υλικά”. Ειδικά τα ποδοσφαιρικά “Εγκλήματα” που έχει κάνει ο Παπαδημητρίου στη μεσαία γραμμή, η οποία όχι μόνο δεν ενισχύθηκε με τον δανεισμό του προβληματικού Σάντσες, αλλά αποδυναμώθηκε κιόλας με τη φυγή Ουναΐ (κυρίως) Μαξίμοβιτς, τα πληρώνει ακριβά ο Παναθηναϊκός. Πόσο ακριβά; θα φανεί στα τέλη Δεκεμβρίου στη βαθμολογία.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΠΕΤΟΠΟΥΛΟΣ – SPORTDAY

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε την PSV στο Καραϊσκάκη στο Τσάμπιονς Λιγκ. Το ματς είναι εντελώς διαφορετικό από τα προηγούμενα που έδωσε φέτος. Γίνεται στην έδρα του, ενώ με τις Άρσεναλ και Μπαρτσελόνα αγωνίστηκε εκτός. Η PSV δεν έχει καμία σχέση με την Πάφο. Και υπάρχει και μία πίεση για αποτέλεσμα που συχνά παίζει περίεργα παιχνίδια… Ο Ολυμπιακός για να έχει μία τύχη πρέπει να βρει τρόπο να περιορίσει όσο γίνεται τον Σαϊμπάρι. Η PSV παίζει στην πραγματικότητα με ένα περίεργο 4-2-4 όπου ο Μαροκινός φίλος του Ελ Καμπί έχει το δικαίωμα να βρίσκεται όπου θέλει: να παίζει στα άκρα, να πατάει την αντίπαλη περιοχή, να γυρνά ή να μη γυρνάει να πάρει την μπάλα.

Ο Ολυμπιακός πρέπει να έχει περισσότερους παίκτες στη μεσαία γραμμή. Ο Έσε είναι βέβαιο ότι θα του λείψει, ο Σιπιόνι μου φαίνεται χρήσιμος δίπλα στον Γκαρσία αρκεί να μην πάρει κίτρινη κάρτα νωρίς και ο Μουζακίτης μπορεί να προσφέρει αρκετά αρκεί να μοιράζει την μπάλα γρήγορα. Κυρίως όμως είναι βασικό απόψε να είναι αλάνθαστοι οι αμυντικοί του. ΑΝ ο Ολυμπιακός δεν δεχτεί γκολ, μπορεί να πάρει το ματς. Αλλά το να μη δεχτείς γκολ από την PSV μοιάζει απίστευτο. Σε συνολικά 15 ματς η απίστευτη αυτή ομάδα έχει μείνει χωρίς γκολ μόνο μία φορά (κόντρα στην Τέλσταρ) και μόνο σε δύο έχει πετύχει μόνο ένα. Όχι τυχαία είναι δύο ματς του Τσάμπιονς Λιγκ. Αυτό με την Ουνιόν που έχασε 1-3 και αυτό με την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο οποίο έφερε ισοπαλία 1-1.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΓΛΙΔΗΣ - ΦΩΣ

Προφανώς και ο αποψινός αγώνας του Ολυμπιακού με την Αϊντχόφεν είναι ο κρισιμότερος απ' όσους έχει δώσει έως τώρα στη φετινή σεζόν η ελληνική ομάδα καθώς από την έκβασή του θα κριθούν πολλά σχετικά με τη φιλοδοξία πρόκρισης στα πλέι οφ του Τσάμπιονς Λιγκ. Σε αυτές τις περιπτώσεις πολλοί λένε ότι το προτιμότερο είναι να μην ηττηθεί με το σκεπτικό ότι υπάρχουν ακόμη άλλοι τέσσερις αγώνες για συγκομιδή βαθμών και με τη λογική ότι στον πίνακα δεν υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις από τις θέσεις που δίνουν πρόκριση. Στην πραγματικότητα ο Ολυμπιακός πρέπει οπωσδήποτε να νικήσει απόψε την ολλανδική ομάδα, γιατί το ένα από τα ματς που έπονται είναι απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Κι όχι μόνο γι' αυτό.

Πολύς λόγος γίνεται για τη φόρμα στην οποία βρίσκεται η πρωταθλήτρια Ολλανδίας, μετά από ένα σχετικά μέτριο ξεκίνημα στη σεζόν. Στο ότι έχει τρομερή ταχύτητα στις (αντ)επιθέσεις της και πως είναι ικανή να παίρνει αποτελέσματα μακριά από το γήπεδό της έχοντας πολλούς μήνες να χάσει σε εκτός έδρας παιχνίδι της. Επίσης ότι διαθέτει σπουδαίους έμπειρους παίκτες από την Ολλανδία και το εξωτερικό, αλλά και ότι στο δυναμικό της βρίσκονται μερικά από τα νέα αστέρια της αστείρευτης παραγωγής του ολλανδικού ποδοσφαίρου. Σωστά όλα αυτά. Μόνο που θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο Ολυμπιακός είναι μία ομάδα με πολυετή διεθνή εμπειρία, τεράστιες παραστάσεις από το Τσάμπιονς Λιγκ, έναν ευρωπαϊκό τίτλο πρόσφατα στην κατοχή του. Έχει έναν προπονητή πολύ έμπειρο στις κρίσιμες καταστάσεις και ποδοσφαιριστές «μπαρουτοκαπνισμένους» από μεγάλους αγώνες σε εγχώριες μεγάλες λίγκες και σε κορυφαίες διοργανώσεις. Δεν χρειάζεται παράθεση παραδειγμάτων ή ονομάτων ομάδων που έχουν νικηθεί από τον Ολυμπιακό και είναι υψηλότερης δυναμικότητας από την Αϊντχόφεν.

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΛΗΣ – ΩΡΑ

Το ματς της Κυριακής θα μπορούσε να σκοτώσει την ΑΕΚ. Αν μετά από δύο συνεχόμενες ήττες με χαρακτηριστικά ντέρμπι και μετά την κακή εικόνα με την Ηλιούπολη, ερχόταν και στραβοπάτημα με τον Παναιτωλικό μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια, δεν θα ήταν εύκολο να σταθεί η ομάδα στα πόδια της. Η ΑΕΚ είχε ανάγκη να βγάλει ουρλιαχτά και να πεταχτούν ξανά οι φλέβες στον λαιμό των παικτών της. Να γίνουν ένα κουβάρι για να πανηγυρίσουν. Να συσπειρωθούν μας και αντιμετωπίσουν όλο αυτό το τσουνάμι παράλογων αποφάσεων και διαχείρισης από τον διαιτητή. Το είχε ανάγκη και το βρήκε και θα τη βοηθήσει πολύ.

Ο Πινέδα σ’ όλο αυτό μπήκε μπροστάρης. Είναι από τους παίκτες που μπορεί να το κάνει. Ευτυχώς ο Μεξικανός είναι ξανά καλά αγωνιστικά. Όχι τώρα, ήδη από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Απλώς τότε ήταν απελπιστικά μόνος του και προσπαθούσε να τρέξει για τρεις, να παλέψει για τρεις, να δημιουργήσει για τρεις. Και σε μεγάλο βαθμό το έκανε. Απλώς ήταν δύσκολο να μπορέσει ταυτόχρονα να βγει μπροστά για να δώσει αυτό που έδωσε με τον Παναιτωλικό. Ο Πινέδα όταν είναι καλά αγωνιστικά, είναι ο καλύτερος χαφ του πρωταθλήματος. Ακόμα και τώρα που πλησιάζει τα 30 του, ακόμα και μετά από 3,5 σεζόν στην ΑΕΚ. Έχει τρομερή ποιότητα. Έχει σπάνιο αγωνιστικό πακέτο. Έχει και ηγετικά χαρακτηριστικά σπουδαία. Και επειδή την ΑΕΚ την γνωρίζει σαν την… τσέπη του, ξέρει καλά πως αυτή η κραυγή του στο γκολ και αυτή η πεταγμένη φλέβα στον λαιμό, μπορεί να περάσει σαν ηλεκτρισμός μέσα στα αποδυτήρια. Ειδικά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΦΙΝΑΣ - ΤΑ ΝΕΑ

Και τώρα, τι κάνει ο Αταμάν; Ακόμη καλύτερα, τι ψάχνει ο (εκάστοτε) κόουτς όταν προκύπτουν μαζικοί τραυματισμοί παικτών; Είναι, πολύ απλά, η ιστορία της φετινής Ευρωλίγκας. Της διοργάνωσης με τα απανωτά παιχνίδια και τον κίνδυνο που ελλοχεύει σε κάθε παρκέ. Η ατυχία για τους Πράσινους έχει να κάνει με το εξής: λαβώθηκαν δύο παίκτες στις θέσεις των ψηλών. Εκεί που πονά από την αρχή της σεζόν ο ΠΑΟ ή για να ειπωθεί σωστότερα, εδώ και κάμποσους μήνες. Και σε τι θέση είναι τώρα ο Αταμάν; Έχει τον Λεσόρ και κανείς δεν μπορεί με βεβαιότητα να πει πότε θα επιστρέψει στη δράση ο εκρηκτικός Γάλλος και σε τι κατάσταση θα βρίσκεται. Υπάρχει ο Χολμς, επίσης με ανοδική πορεία που μπαίνει στα πιτς για τις επόμενες τρεις εβδομάδες. Το ίδιο διάστημα υπολογίζεται να λείψει ο Γιούρτσεβεν, ένας όχι σπέσιαλ Σέντερ , σίγουρα όμως με ικανότητα να τελειώνει φάσεις κοντά στο καλάθι και να δέχεται τις ασίστ κυρίως του Σλούκα ή και των υπόλοιπων συμπαικτών του. Το ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι το εξής: ο Παναθηναϊκός τον Νοέμβριο έχει να ανέβει βουνό· τρία κολλητά εκτός έδρας παιχνίδια, αυτά με Ερυθρό Αστέρα, Παρί και Ρεάλ. Μετά μέσα με Ντουμπάι και Παρτιζάν. Αυτονόητο είναι πως καμία αναμέτρηση δεν θεωρείται περίπατος στην Ευρωλίγκα, κυρίως επειδή τα δεδομένα αλλάζουν από ματς σε ματς.

Τώρα, ο Αταμάν βρίσκεται μπροστά σε δίλημμα: θα φέρει έναν αρκετά ποιοτικό φόργουορντ, ίσως από τους κομμένους στο ΝΒΑ, ώστε να βάλει δύναμη πυρός στη ρακέτα; Ή θα φροντίσει να πάει με Μήτογλου και Ερναγκόμεθ στη θέση «5» και θα με ηρεμία και χωρίς βιασύνη ότι είναι καλύτερο για το Τριφύλλι;

