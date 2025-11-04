Σκόραρε ο Τριάντης στην ήττα της Μινεσότα στο Σιάτλ (vid)

Ο Νεκτάριος Τριάντης, που χθες κλήθηκε στην Εθνική ομάδα, πέτυχε γκολ στην ήττα της Μινεσότα Γιουνάιτεντ από τους Σιάτλ Σάουντερς με 4-2.

Σε καλή κατάσταση βρίσκεται ο Νεκτάριος Τριάντης, ο οποίος τα ξημερώματα σκόραρε στην ήττα της Μινεσότα Γιουνάιτεντ από τους Σιάτλ Σάουντερς με 4-2, για το Game 2 της φάσης των «16» των Play offs του MLS. Έτσι δικαίωσε άμεσα τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς που τον κάλεσε στην Εθνική για τα παιχνίδια με Σκωτία και Λευκορωσία.

Ο 22χρονος μέσος βρήκε δίχτυα στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου με ωραίο πλασέ, μειώνοντας σε 3-1, ενώ ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού Ρόμπιν Λουντ έκανε το 3-2, πέντε λεπτά αργότερα.

Η πρόκριση στα προημιτελικά θα κριθεί στο τρίτο παιχνίδι το Σάββατο (08/11) στη Μινεσότα.

Ο Τριάντης μετρά 3 γκολ και μια ασίστ σε 7 συμμετοχές φέτος στο MLS.

