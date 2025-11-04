ΟΦΗ: «Υποδοχή» της αποστολής στο αεροδρόμιο από οπαδούς

Πάνω από 200 φίλοι του ΟΦΗ περίμεναν την αποστολή της ομάδας για να τα… ψάλλουν στους παίκτες.

Η νέα ήττα του ΟΦΗ στην Τρίπολη με 3-0, που συνοδεύτηκε από κακή εμφάνιση, προκάλεσε την οργή των οπαδών, που περίμεναν την αποστολή της ομάδας στο αεροδρόμιο.

Περισσότεροι από 200 οπαδοί του ΟΦΗ βρέθηκαν στο «Νίκος Καζαντζάκης» λίγο μετά τα μεσάνυχτα και επιφύλαξαν «υποδοχή» στους παίκτες. Κανένας από τους ποδοσφαιριστές δεν γλίτωσε την… κριτική, με την αγανάκτηση των φίλων της ομάδας για την εικόνα που παρουσιάζουν στο γήπεδο να ξεχειλίζει.

Μόνο ο Χρήστος Κόντης δεν βρέθηκε στο στόχαστρο, μιας και ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του ΟΦΗ προ ημερών και δεν φέρει καμία ευθύνη.

Οι οπαδοί ζήτησαν από τους παίκτες να αλλάξουν πρόσωπο από το επόμενο παιχνίδι, με την ΑΕΚ την Κυριακή στο Παγκρήτιο.