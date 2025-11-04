Για τη νίκη κόντρα στην Αϊντχόφεν ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε την Αϊντχόφεν στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Την πρώτη του νίκη στη League Phase του Champions League θέλει να πάρει απόψε (22:00, COSMOTE SPORT 2 HD) ο Ολυμπιακός, ο οποίος αντιμετωπίζει την Αϊντχόφεν στο «Γ. Καραϊσκάκης». Οι «ερυθρόλευκοι» δεν έχουν περιθώρια για νέες απώλειες, για να παραμείνουν στο κόλπο της 24άδας και απέναντι στους Ολλανδούς θα πρέπει να… παίξουν τα ρέστα τους.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει προετοιμάσει τους παίκτες για έναν… τελικό, με έμφαση τόσο στη σωστή αμυντική λειτουργία, όσο και στην επιθετική ανάπτυξη. Μοναδική απουσία των Πειραιωτών είναι ο τιμωρημένος Σαντιάγκο Έσε, ενώ Ροντινέι, Ζέλσον Μάρτινς είναι διαθέσιμοι.

Η PSV από την πλευρά της βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και θέλει μια ακόμη νίκη για να μπορέσει να ανέβει κι άλλο στη βαθμολογία του Champions League. Η ομάδα του Μπος είναι φουλ επιθετική και δεν είναι τυχαίο ότι την προηγούμενη αγωνιστική είχε βάλει έξι γκολ στη Νάπολι.

Οι πιθανές ενδεκάδες

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Ορτέγκα, Κοστίνια, Πιρόλα, Ρέτσος, Γκαρθία, Μουζακίτης, Ποντένσε, Ζέλσον, Τσικίνιο, Ελ Κααμπί.

Αϊντχόφεν: Κόβαρ, Σαλάχ-Εντιν, Ντεστ, Σούτεν, Γκασιορόβσκι, Σαϊμπαρί, Βέερμαν, Μάουρο Ζούνιορ, Πέρισιτς, Μαν, Τιλ.