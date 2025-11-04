Λουίς Ενρίκε: «Είμαστε δύο ομάδες που έχουν πάντα το πόδι τους στο γκάζι»

O Λουίς Ενρίκε, μιλώντας για την «μάχη» της Παρί με την Μπάγερν, τόνισε ότι θα κοντραριστούν δύο ομάδες που έχουν μόνιμα πατημένο το πόδι στο γκάζι.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ισπανός τεχνικός:

Αυτή τη στιγμή, είναι σαφές ότι η Μπάγερν είναι πολύ δυνατή, με τις δεκαπέντε συνεχόμενες νίκες της, και ξέρουμε πόσο δύσκολος θα είναι ο αγώνας. Αλλά είμαστε έτοιμοι και έχουμε κίνητρο να κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα.

Τον Ιούλιο, στο Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων, ο αγώνας Παρί-Μπάγερν (2-0) ήταν πολύ έντονος και η Παρί τελείωσε με μόνο 9 παίκτες. Νομίζω ότι θα δούμε πολύ παρόμοιες σκηνές με αυτόν τον πολύ έντονο αγώνα. Θα ισχύουν οι ίδιες αρχές παιχνιδιού. Είναι ένας ελκυστικός και ενθαρρυντικός αγώνας και για τις δύο ομάδες».

Σχετικά με τη βελτίωση της Μπάγερν είπε: «Αν μιλάμε για τα αποτελέσματα των τελευταίων δεκαπέντε αγώνων, είναι απίστευτο, ειδικά όταν βλέπετε πόσο δύσκολο είναι για εμάς να κερδίσουμε τρεις ή τέσσερις φορές στη σειρά... Έτσι, δεκαπέντε νίκες είναι απίστευτες. Η Μπάγερν αξίζει πολλά εύσημα. Αλλά αν μιλάμε για τον αυριανό αγώνα στο Parc des Princes, με τους οπαδούς μας, σε αυτή την ατμόσφαιρα, έχουμε την αυτοπεποίθηση να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την απόδοσή μας και να ξεπεράσουμε την πίεση τους».



Για τη συμμετοχή του Ουσμάν Ντεμπελέ τόνισε: «Δεν ρισκάρω ποτέ με κανέναν παίκτη. Ο Ουσμάν είναι σε φόρμα, έχει κάνει όλες τις προπονήσεις τις τελευταίες δύο εβδομάδες, έχει παίξει στους δύο τελευταίους αγώνες, έχει βελτιώσει τη φυσική του κατάσταση και θα παίξει αύριο. Αλλά θα αποφασίσουμε αύριο για πόσο...»