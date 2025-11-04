Ο Φαν Μπόμελ απέρριψε πρόταση της Σέλτικ για να είναι στο πλευρό του γιου του

Όπως αναφέρουν ΜΜΕ από την Ολλανδία, οι «Κέλτες» κατέθεσαν πρόταση στον Ολλανδό τεχνικό, όμως η απάντηση που έδωσε ο Φαν Μπόμελ ήταν αρνητική, αφού δεν θέλει να φύγει από την χώρα του.
Ο λόγος έχει να κάνει με τον σοβαρό τραυματισμό του γιου του, Ρούμπεν, που αγωνίζεται στην Αϊντχόφεν και θα μείνει εκτός δράσης για μεγάλο διάστημα μετά την ρήξη συνδέσμων που υπέστη.
Ο Μαρκ Φαν Μπόμελ θέλει να σταθεί στο πλευρό του γιου του και για αυτόν τον λόγο δεν επιθυμεί να αποχωρήσει από την Ολλανδία, απορρίπτοντας την πρόταση της Σέλτικ.