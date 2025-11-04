Ο Φαν Μπόμελ απέρριψε πρόταση της Σέλτικ για να είναι στο πλευρό του γιου του

Η Σέλτικ βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης προπονητή και μια από τις περιπτώσεις που προσέγγισαν οι Σκωτσέζοι, ήταν αυτή του Μαρκ Φαν Μπόμελ.

Όπως αναφέρουν ΜΜΕ από την Ολλανδία, οι «Κέλτες» κατέθεσαν πρόταση στον Ολλανδό τεχνικό, όμως η απάντηση που έδωσε ο Φαν Μπόμελ ήταν αρνητική, αφού δεν θέλει να φύγει από την χώρα του.

Ο λόγος έχει να κάνει με τον σοβαρό τραυματισμό του γιου του, Ρούμπεν, που αγωνίζεται στην Αϊντχόφεν και θα μείνει εκτός δράσης για μεγάλο διάστημα μετά την ρήξη συνδέσμων που υπέστη.

Ο Μαρκ Φαν Μπόμελ θέλει να σταθεί στο πλευρό του γιου του και για αυτόν τον λόγο δεν επιθυμεί να αποχωρήσει από την Ολλανδία, απορρίπτοντας την πρόταση της Σέλτικ.