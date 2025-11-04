Φλικ: «Ο Ράσφορντ πρέπει να γίνει πιο αποτελεσματικός»

Ο Μάρκους Ράσφορντ σκόραρε για τη Μπαρτσελόνα στη νίκη με 3-1 επί της Έλτσε, ωστόσο ο Χάνσι Φλικ τόνισε πως ο Άγγλος επιθετικός μπορεί να αξιοποιεί καλύτερα τις ευκαιρίες του.

Ο Ράσφορντ, που αγωνίζεται δανεικός από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, πέτυχε το έκτο του τέρμα στη σεζόν, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ και ανεβάζοντας τους «μπλαουγκράνα» στη δεύτερη θέση της LaLiga με 25 βαθμούς, πέντε πίσω από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

«Όταν βλέπεις τις ευκαιρίες που έχει, νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει άλλα ένα-δύο γκολ, κάτι που θα ήταν καλό και για τον ίδιο», ανέφερε ο Φλικ.

«Ξέρω ότι μπορεί να αποδίδει σε αυτό το επίπεδο και είμαι χαρούμενος που το δείχνει. Είναι πολύ σημαντικός παίκτης για την ομάδα και τους φιλάθλους», πρόσθεσε ο Γερμανός τεχνικός