Βιτίνια: «Παρί και Μπάγερν οι δύο καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη»

Ο Πορτογάλος χαφ της Παρί Σεν Ζερμέν, μιλώντας για την αναμέτρηση με την Μπάγερν Μονάχου, ανέφερε ότι την Τρίτη θα κοντραριστούν οι δύο καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είμαστε οι δύο καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Η Μπάγερν είναι σε φανταστική φόρμα. Τα πάμε επίσης καλά, συνεχίζοντας την περσινή μας ορμή. Όταν είσαι παίκτης, θέλεις να παίζεις σε τέτοιου είδους αγώνες, γιατί όλοι θέλουν να το δουν, και ο κόσμος θα πει: «Αυτή η ομάδα είναι καλύτερη επειδή κέρδισε».

Θα είναι όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένας σφιχτός αγώνας παντού με μονομαχίες ένας εναντίον ενός σε όλο το γήπεδο. Και οι δύο ομάδες θέλουν την μπάλα συνέχεια, θα είναι ενδιαφέρον. Ο αγώνας θα κριθεί από μικρές λεπτομέρειες, όπως ακριβώς στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα είναι πολύ έντονος. Ανυπομονούμε να παίξουμε».