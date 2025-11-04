Η Ρεάλ αποφασίζει για το μέλλον του Έντρικ

Η χειμερινή μεταγραφική περίοδος είναι σχεδόν δύο μήνες μακριά, αλλά η ιστορία του Έντρικ έχει ήδη γίνει μείζον θέμα για την Ρεάλ Μαδρίτης.

Όλα ξεκίνησαν την περασμένη Τετάρτη, όταν πολλά μέσα ενημέρωσης, ιδιαίτερα το ESPN, αποκάλυψαν ότι η Λιόν βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Βραζιλιάνο και τη Ρεάλ Μαδρίτης σχετικά με την πιθανότητα να τον αποκτήσει δανεικό τον Ιανουάριο.

Η πληροφορία επιβεβαιώθηκε, αφού ο 19χρονος επιθετικός δίνει προτεραιότητα στους «Λιονέ» μιας και μπορούν να του προσφέρουν εγγυήσεις σχετικά με τον χρόνο συμμετοχής, κι αυτό είναι κρίσιμο για τον παίκτη, λίγους μήνες πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Ωστόσο, πολλοί σύλλογοι στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ενδιαφέρονται για τον Έντρικ, με προσφορές να έρχονται επίσης από τη Ρωσία, τη Μέση Ανατολή, το MLS, τη Βραζιλία και το Μεξικό. Αλλά το περιβάλλον του έχει ήδη αποκλείσει αυτές τις επιλογές, καθώς η ιδέα είναι να παραμείνει στην Ευρώπη και να παίξει σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Η Ρεάλ Μαδρίτης εξακολουθεί να μην έχει αποφασίσει για τον Έντρικ. Έχοντας περάσει πολύ χρόνο στο ιατρείο και στον πάγκο (8 αγώνες χωρίς να αγωνιστεί) από την άφιξη του Τσάμπι Αλόνσο, μπήκε ως αλλαγή στη θέση του Κιλιάν Μπαπέ για 11 λεπτά.

Η «βασίλισσα», η οποία ήταν σχετικά σιωπηλή σχετικά με τις φήμες για πιθανή αποχώρηση του Βραζιλιάνου, κρατάει όλα τα χαρτιά. Πρόσφατα δημοσιεύματα από τον ισπανικό τύπο αποκάλυψαν ότι οι «μπλάνκος» θα προτιμούσαν δανεισμό σε μια ομάδα της La Liga για τον Έντρικ, ο οποίος θα αποκτήσει την ισπανική υπηκοότητα σε έξι μήνες.

Επιπλέον, έχει αναφερθεί ότι η Ρεάλ δεν θέλει να τον πουλήσει κι εξετάζει μια συμφωνία δανεισμού με μερική αύξηση μισθού. Αυτή τη Δευτέρα, η ιστοσελίδα Athletic δημοσίευσε νέες πληροφορίες, αναφέροντας ότι «η Ρεάλ Μαδρίτης δεν θέλει να λάβει ακόμη τελική απόφαση σχετικά με τον Έντρικ».