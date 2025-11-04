Ξανά χωρίς Νεϊμάρ η αποστολή της Εθνικής Βραζιλίας

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας, Κάρλο Αντσελότι, ανακοίνωσε τη Δευτέρα (3/11) την τελική αποστολή της «σελεσάο» για το τρέχον έτος.

Η Βραζιλία θα αντιμετωπίσει έως το φινάλε του 2025, σε φιλικά ματς επί ευρωπαϊκού εδάφους, αρχικά τη Σενεγάλη στις 15 Νοεμβρίου και τρία 24ωρα αργότερα (18/11) την Τυνησία.

Στις κλήσεις του Ιταλού τεχνικού δεν βρίσκεται για ακόμη μια φορά ο Νεϊμάρ, αφού ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ θα πρέπει να βρεθεί στο 100% της ετοιμότητάς του για να επιστρέψει στην «Σελεσάο».

Οι παίκτες που επιλέχθηκαν από τον Ιταλό τεχνικό είναι οι:

Τερματοφύλακες: Μπέντο (Αλ-Νασρ), Έντερσον (Φενέρμπαχτσε), Ούγκο Σόουζα (Κορίνθιανς)

Αμυντικοί: Έντερ Μιλιτάο (Ρεάλ Μαδρίτης), Γκαμπριέλ Μαγκάλιαες (Αρσεναλ), Μαρκίνιος (Παρί Σεν Ζερμέν), Άλεξ Σάντρο (Φλαμένγκο), Κάιο Ενρίκε (Μονακό), Ντανίλο (Φλαμένγκο), Φαμπρίσιο Μπρούνο (Κρουζέιρο), Λουτσιάνου Ζούμπα (Μπαΐα), Πάουλο Ενρίκε (Βάσκο ντα Γκάμα), Ουέσλι (Ρόμα)

Μέσοι: Κασεμίρο (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Μπρούνο Γκιμαράες (Νιούκαστλ), Άντρεϊ Σάντος (Τσέλσι), Φαμπίνιο (Αλ-Ιτιχάντ), Λούκας Πακετά (Γουέστ Χαμ)

Επιθετικοί: Βινίσιους Τζούνιορ (Ρεάλ Μαδρίτης), Ροντρίγκο (Ρεάλ Μαδρίτης), Εστεβάο (Τσέλσι), Ζοάο Πέδρο (Τσέλσι), Λουίς Ενρίκε (Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης), Ματέους Κούνια (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Ρισάρλισον (Τότεναμ), Βίτορ Ρόκε (Παλμέιρας).