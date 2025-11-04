Η ΕΠΟ ζητάει 2 εκατ ευρώ από τους Big-4 για τo προπονητικό κέντρο της Παιανίας

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, έστειλε mail στους ισχυρούς άνδρες των ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού και ΑΕΚ ζητώντας την συνδρομή τους για την βελτίωση των προπονητικών εγκαταστάσεων της Παιανίας.

Όπως αποκάλυψε η εκπομπή «11 αυτοί, 11 εμείς», ο Μάκης Γκαγκάτσης με επιστολή που έστειλε στους ιδιοκτήτες των Big-4 ζήτησε να δοθούν από τον καθένα 500 χιλιάδες ευρώ, δηλαδή συνολικά 2 εκατομμύρια ευρώ, για τα βελτιωτικά έργα που χρειάζεται το προπονητικό κέντρο της Εθνικής στην Παιανία.

To αθλητικό κέντρο της Παιανίας, άλλωστε ήταν για αρκετά χρόνια κλειστό και θα απαιτηθούν αρκετά χρήματα για να γίνει και πάλι ένα σύγχρονο προπονητικό κέντρο, με την ΕΠΟ να ζητάει και την συνδρομή των μεγαλομετόχων των τεσσάρων μεγάλων ομάδων της Super League, για να ξεκινήσουν άμεσα τα βελτιωτικά έργα.