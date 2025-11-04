Έγγραφο της Sportsradar στην ΕΠΟ για τα ματς Βόλου-Πανσερραϊκού - Τι αναφέρουν οι εκθέσεις

Σε μια σημαντική αποκάλυψη προχώρησε η εκπομπή «11 εμείς, 11 αυτοί», μετά την θύελλα που σήκωσαν οι καταγγελίες του Ντάνιελ Σούντγκρεν για τις αναμετρήσεις Βόλου και Πανσερραϊκού.

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στην εκπομπή, η Sportsradar έχει στείλει έγγραφο στην ΕΠΟ, που αναφέρει ότι το συγκεκριμένο ματς είναι ύποπτο για ύποπτο στοιχηματισμό.

Συνεπώς, δεν υπάρχει μόνο η καταγγελία του Ντάνιελ Σούντγκρεν, αλλά και το έγγραφο της Sportsradar που είναι υπεύθυνη για να βρίσκει αγώνες ύποπτους για παράνομο στοιχηματισμό.

Οι εκθέσεις της Sportsradar και για τα δύο παιχνίδια, μάλιστα βρίσκονται στην ΕΠΟ από τις αρχές Ιουνίου και διαβιβάστηκαν αμέσως στην επιτροπή δεοντολογίας, στον πρόεδρο της επιτροπής μορφωτικών υποθέσεων της βουλής, στο γραφείο του αρμόδιου για τον αθλητισμό υπουργού, αλλά και στην ΕΠΑΘΛΑ.

Στις εν λόγω εκθέσεις γίνεται λόγος για αντικανονικό στοιχηματισμό που έγινε σε συγκεκριμένο ανταλλακτήριο, που δεν είναι αναγνωρισμένο στην Ελλάδα.

Στο πόρισμα των εκθέσεων τα δύο ματς θεωρούνται με πολύ μεγάλες πιθανότητες χειραγωγημένα, ενώ στο ένα ματς γίνεται αναφορά ότι υπήρξε στοιχηματισμός το ένα ματς να λήξει 1-0 το ημίχρονο και 3-0 το τελικό σκορ, όπως και έγινε.

Στο πόρισμα, μάλιστα θα συμπεριληφθεί και η αναφορά που έκανε ο Ντάνιελ Σούντγκρεν για τα δύο παιχνίδια που έλαβα χώρα την περσινή σεζόν για τα play out της Super League.