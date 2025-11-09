Live: Άρης - Αστέρας Aktor

STOIXIMAN SUPER LEAGUE
«Κλεάνθης Βικελίδης» / Novasports 2HD
Δέκατη αγωνιστική
ΑΡΗΣ
0 0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Διαιτητης
- Ζαμπαλάς Σπυρίδων (Ηπείρου)
- VAR: Ευαγγέλου Άγγελος (Αθηνών)
- AVAR: Κουκούλας Παναγιώτης (Λέσβου)
Βοηθοι
- Μηνούδης Ιωάννης (Πιερίας)
- Κωνσταντίνου Ηλίας (Πρεβέζης - Λευκάδος)
Τεταρτος
- Κεχαγιάς Κωνσταντίνος (Κοζάνης)
Κιτρινες καρτες
- 57' Άλβαρο
- 77' Ράτσιτς
Κοκκινες καρτες
- 24' Γαλανόπουλος
Κιτρινες καρτες
- 28' Τζοακίνι
- 46' Τριανταφυλλόπουλος
- 54' Σιλά
- 76' Τζανδάρης
- 76' Γιαμπλόνσκι
- 89' Καστάνο