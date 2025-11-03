Τραγωδία στη Σερβία: Ο προπονητής της Ραντνίτσκι «έσβησε» εν ώρα αγώνα - Συγκλονιστικές στιγμές στο γήπεδο (vid)

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται το ποδόσφαιρο της Σερβίας, στο άκουσμα της είδηση του θανάτου του 44χρονου προπονητή της Ραντνίτσκι, Μλάντεν Ζίζοβιτς, που κατέρρευσε στο γήπεδο εν ώρα αγώνα!

Ο άτυχος προπονητής στην διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου την Ραντνίτσκι με την Μλάντοστ, κατέρρευσε στον πάγκο της ομάδας του και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου, έγινε γνωστό ότι ο Μλάντεν Ζίζοβιτς κατέληξε στο νοσοκομείο, με τον διαιτητή να διακόπτει τον αγώνα και να ακολουθούν συγκλονιστικές στιγμές.

Οι παίκτες των δύο ομάδων έπεσαν στον αγωνιστικό χώρο ξεσπώντας σε κλάματα, όπως και τα μέλη των τεχνικών επιτελείων των δύο ομάδων.

Ο 44χρονος προπονητής, δεν ήταν άγνωστος στο ελληνικό κοινό, αφού την περσινή σεζόν βρίσκονταν στον πάγκο της Μπάνια Λούκα, αντιμετωπίζοντας ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.